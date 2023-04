Neue Herausforderung im Gardetanz

Oftersheim. Fasnacht ist gerade erst vorbei, aber Garde wird das ganze Jahr getanzt. Der Carneval Club Grün-Weiss startet bereits mit den Choreografien für die kommende Kampagne. Gardeleiterin Madelaine Lilli (31) stellt im Gespräch mit unserer Zeitung die verschiedenen Abteilungen vor und berichtet, wie es um die Garde steht.

Der Club verfügt laut Lilli über verschiedene Gruppen. Die jüngste Garde sind die Sterneflitzer im Alter von drei bis sechs Jahren. Von sechs bis neun Jahren geht es in die Grün-Weiss Garde, von zehn bis 14 zu den Smaragdfunken und ab 15 in die Prinzessgarde. Ab 25 Jahren ist der Eintritt bei den „Dancing-Girls“ möglich. Aber auch die Männer finden im Verein ihren Platz nämlich ab 18 Jahren bei den Bierathleten.

Bereits 25 Kinder aktiv

Wie viele Personen jeweils in einer Gruppe sind, ist offen. Für Turniere, an denen der Verein eifrig teilnimmt, müssen es jedoch mindestens sechs Personen für die Formationen sein. Die einzige Gruppe mit Aufnahme-Stopp und Wartelistenplätzen ist aktuell die Grün-Weiss-Garde, bei der bereits 25 Kinder tanzen. „Bei allen anderen Gruppen nehmen wir gerne noch auf“, versichert die Gardeleiterin.

„Wir haben wirklich Glück in der Jugendarbeit. Besonders bei den Sterneflitzern und der Grün-Weiss- Garde haben wir guten Nachwuchs.“ Nur bei den Smaragdfunken seien es wenige Mädchen, berichtete Lilli, die sich hier mehr Nachwuchs wünscht. „Aber im pubertierenden Alter ist es schwieriger, da gibt es andere Interessen.“

Der Grün-Weiss hat zwar bereits angefangen, für die kommende Saison zu proben, aber ein Einstieg ist grundsätzlich immer möglich. Grundlagen können jederzeit erlernt werden. Ab den Sommerferien kann dann jedoch nicht mehr an der kommenden Kampagne, sondern erst wieder an der nächsten teilgenommen werden, denn in den Ferien findet kein Training statt. Bis dahin steht die Choreografie und wird nur noch wiederholt sowie die Ausführung geübt. Ein Einstieg im September wäre daher für die kommende Kampagne zu spät. Ein Tanz geht drei Minuten, wie lange geübt wird, hängt vom Schwierigkeitsgrad ab.

Ist aber Faschingsaffinität eine Voraussetzung, um bei der Garde zu tanzen? „Es ist nicht verkehrt, es zu mögen“, lacht Lilli „aber man muss es nicht im Blut haben.“ Der Verein sollte jedoch bei den hauseigenen Fasnachtsveranstaltungen wie der Prunksitzung unterstützt werden. „Aber man kann es auch lernen“, fügt die Leiterin an. Sie habe schon einige erlebt, die keinen Bezug zur Fasnacht hatten und es sich heute ohne nicht mehr vorstellen können. „Wir gehen auch auf Turniere“ berichtet Lilli, „und sind dabei sehr erfolgreich.“ Letztes Jahr durften diese nach der Corona-Pause endlich wieder starten und auch in diesem Jahr sind Teilnahmen geplant. „Wir haben erste, zweite und dritte Podestplätze belegt“, erzählt die Leiterin stolz. Die Prinzessgarde belegte beispielsweise in Biblis den ersten Platz und die „Dancing-Girls“ bei einem Turnier in Altlussheim sowie den dritten in Schwetzingen. Die Sterneflitzer wurden dort Zweiter.

„Wir haben ein tolles, großes Trainerteam aus 17 Trainern und Betreuern“, so die Leiterin, die selbst als Trainerin, aber auch als Koordinationsmanagerin fungiert. „Ich bin das Bindeglied zwischen Trainer und Vorstand“, berichtet sie. Aber auch die Kostüm- und Kartenbestellung für Veranstaltungen und Wettkämpfe fallen in ihr Aufgabengebiet. Zusätzlich schaut sie sich das Training anderer Gruppen an, um zu sehen, wie es läuft und führt Schulungen mit Trainern und Betreuern durch.

In der Pampersgarde geht’s los

Zur Garde kam Lilli nach eigenen Aussagen familiär bedingt. Ihre Mutter war genau 20 Jahre vor ihr Prinzessin beim C.C. Grün-Weiss in der Kampagne 1994/95. Außerdem tanzte sie Garde. Mit bereits zwei Jahren war Lilli auf Umzügen und hüpfte im Training mit. Sie probierte andere Sportarten wie Ballett und Leichtathletik aus, die Leidenschaft zur Garde überwog jedoch.

In Mannheim war sie bei Feuerio in der Pampersgarde und danach als Tanzmariechen bei SCG Schwetzingen. Mit sechs nahm sie bereits an Meisterschaften wie der Süddeutschen für den Turnierverein Plankstadt teil. Durch ihre langjährige Verbindung zu Oftersheim wurde sie dort früh Trainerin für die Tanzmariechen und Prinzessgarde, die sie bis heute trainiert und kehrte 2014/15 als Prinzessin zurück. In der Kampagne 2017/2018 übernahm sie die Gardeleitung. „Mein Herz war durch meine Mama schon immer in Oftersheim“, so Lilli. Außerdem unterstützt sie das Trainerteam der „Dancing-Girls.“

„Wir haben eine neue, junge Vorstandschaft und neue Veranstaltungen“, erzählt sie stolz. Darunter die erste Vorsitzende Lisa Will und die zweite Vorsitzende Sarah Rebmann. Im vergangenen Jahr hatte der Grün-Weiss erstmals selbst einen Wettkampf organisiert, der sich als voller Erfolg entpuppte. Dies soll in diesem Jahr wiederholt werden. „Das neue Team arbeitet super zusammen“ lobt Lilli. „Wir sind sehr dankbar, in der Corona-Zeit kaum Verluste gehabt zu haben. Wir sind stolz, dass fast alle dabeigeblieben sind.“