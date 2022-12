Neue Weihnachtskonzepte kommen gut bei den Gläubigen in Oftersheim an

Oftersheim. Wer glaubt, dass sich die größten Dinge immer im Scheinwerferlicht auf rotem Teppich und großer Bühne ereignen, möge in der Bibel nachlesen: Die Geburt von Jesus hat sich nämlich laut Schrift in aller Stille in einem Stall zugetragen. Als Neugeborenes lag er abseits vom großen Geschehen in einer Holzkrippe auf Heu und auf Stroh, umgeben von seinen Eltern, Ochs, Esel und Schafen. In Oftersheim wurden in zwei Gottesdiensten die Tiere, die sonst nur Randgestalten der Geburtsgeschichte sind, zu Hauptakteuren und zeigten auf eindrückliche Art und Weise, dass alle Lebewesen Anteil nehmen an der Einheit der Schöpfung.

Im Mini-Gottesdienst mit Pfarrer Tobias Habicht und seinem Team um Elke Wieder, Josephine Hillengaß und Organist Paul Hafner ging es um die beiden kleinen Mäuse Mini und Nick, die sich auf die Suche nach einem großen und mächtigen König machten und im heimischen Stall fündig wurden. Sie erkannten: Niemand ist zu klein für diesen mächtigen König – jeder Mensch ist Gott gleich wichtig!

Mit „Ochs und Esel wissen mehr“ von Peter Schindler wagten sich Habicht mit seiner Frau Lena Haug-Habicht, einem engagierten Team, den musizierenden Familien Fellenberg und Conrad sowie Organist Paul Hafner und 40 Kindern erstmalig an ein Weihnachtsmusical. Mit Begeisterung sangen und spielten die Kinder, begeistert nahm die Gemeinde die schwungvollen, eingängigen Melodien, sowie geistvollen und witzigen Texte auf und beklatschten eifrig jedes zu Ende gegangene Lied und jede Szene. Begleitet wurde der Gottesdienst von den Pfadfindern Linn und Marius, die das Friedenslicht brachten und auch vorstellten.

In seinen Predigtgedanken formulierte Tobias Habicht den großen Wunsch, dass die Nacht still und mit himmlischer Ruh sein dürfe, bei all den Dingen, die die Welt momentan bewegen und belasteten.

Um 22 Uhr wurde die Christmette mit Abendmahl gefeiert. Einen Gottesdienst mit neun Lesungen und Weihnachtsliedern hatte Habicht schon 2021 gefeiert. Sein neuer Kollege Simon Layer übernahm das Konzept gerne. So stand ein kurzer, humoristisch erzählender Impuls des Hirten Samuel am Anfang. Mit Liedern wurde die Heilige Nacht gefeiert.

Am ersten Weihnachtstag boten Habicht und Hafner ein frühabendliches Wunschliedersingen. 70 Menschen fanden sich ein und sangen mit Begeisterung die alten und neueren Lieder, die Paul Hafner auf Zuruf mit großem Einfallsreichtum und Spielfreude begleitete.

Den Abschluss der Weihnachtsgottesdienste bildete eine Frühstücksversion. Fleißige Händen richteten im Gemeindehaus Tische, Stühle, Brötchen, Marmelade, Käse, Kaffee und Tee zu einer großen Tafel an. Mit einer kurzen Liturgie lag der Fokus ganz auf Gemeinschaft bei Essen und Trinken, erzählen und austauschen, immer bestückt mit gemeinsamen Liedern und kurzen Lesungen und einem Impuls über Gemeinschaft und gemeinsames Erinnern durch Pfarrer Layer. Eine Idee, die gerne 2023 wiederholt werden könne, so die einhellige Meinung. zg

