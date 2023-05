Neuer Wagen für den Bauhof in Oftersheim

Oftersheim. Der Oftersheimer Bauhof soll einen neuen Pritschenwagen bekommen. Für gewöhnlich würde in einem solchen Fall die Verwaltung nach einem bestimmten, passenden Angebot suchen und dann dem Gemeinderat den Vorschlag machen, den Kauf zu gestatten. Diesmal lief es jedoch etwas anders ab: „Wir hätten gerne ein gebrauchtes Fahrzeug. Und Anbieter, die so etwas haben, räumen uns nicht die drei bis vier Wochen für die Entscheidung ein, die es bis zur nächsten Sitzung dauern würde“, erklärte Oftersheims Bürgermeister Pascal Seidel.

Deshalb sah der Verwaltungsvorschlag vor, dass der Gemeinderat dem Bürgermeister eine Kaufermächtigung bis zu einem bestimmten Betrag – in diesem Fall sind es 44 000 Euro – erteilt. Das Gremium nahm einstimmig an. Ursprünglich hatte die Verwaltung ein Elektrofahrzeug als Ersatz für den bisherigen Pritschenwagen – der mittlerweile ein wirtschaftlicher Totalschaden ist – erwerben wollen. Allerdings sei die Auswahl, so Bürgermeister Seidel, in diesem Bereich bisher „nicht das Gelbe vom Ei“. Es stehe aber weiter auf der Agenda der Verwaltung, die gemeindeeigene Fahrzeugflotte zu elektrifizieren.