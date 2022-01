Neuer Yoga-Kurs startet am Dienstag

Oftersheim. Im AOK-Kurs „Hatha-Yoga“ lernen die Teilnehmer, die Gedanken zur Ruhe zu bringen und gleichzeitig die Fitness zu steigern. Spezielle Körperübungen werden mit Atem- und Entspannungsübungen mit Impulsen zum positiven Denken verbunden. Im Vordergrund stehen die körperlichen Übungen mit Aufmerksamkeit auf die Atmung in der Bewegung. Der achtteilige Kurs beginnt am Dienstag, 25. Januar, um 18 Uhr in der Vinyasa Yoga Lounge, Mannheimer Straße 42.

Weitere Informationen gibt es bei der AOK Rhein-Neckar-Odenwald unter Telefon 06261/80 21 73 oder per E-Mail an die Adresse aok.rhein-neckar-odenwald@bw.aok.de. Auch eine Anmeldung ist auf diesem Weg möglich. zg