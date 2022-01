Wegen ihnen stellen sich die Menschen beim Scheuerfest in Oftersheim auf die Bierbänke, der Weldegarten in Plankstadt füllt sich mühelos und vor dem „Grünen Baum“ in Schwetzingen wird der Besuchereinlass gestoppt. Die Männer der Partyband „who2ladies“ sind für gute Stimmung bekannt. Nach wenigen Minuten beschlagen in Innenräumen die Fensterscheiben, an der Bühne sammeln sich die Zuschauer zum

...