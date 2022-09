Neugierige Blicke auf die Ergebnisse

Oftersheim. Mit gespannter Erwartungshaltung blickt „Ofdasche“ auf die Bürgermeisterwahl. Mit Jens Geiß (CDU), Pascal Seidel (parteilos) und dem baden-württembergischen Dauerkandidaten Samuel Speitelsbach gehen drei Bewerber ins Rennen. Wir listen Wissenswertes in gebotener Kürze auf.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wahlergebnis: Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses findet am 18. September um 18 Uhr im Großen Saal des Rettungszentrums im Obergeschoss statt. Es handelt sich dabei um eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses. Dabei werden die Wahl- und auch Zwischenresultate fortlaufend in einer zentralen Präsentation aktualisiert. Parallel dazu kann dies alles auch virtuell über die Internetseite der Gemeinde unter www.oftersheim.de verfolgt werden. Sollte kein zweiter Wahlgang erforderlich werden, wird im Rettungszentrum der Gewinner beglückwünscht.

Wahllokale: Die wahlberechtigten Oftersheimer (Mindestalter 16 Jahre, Hauptwohnsitz mindestens drei Monate in der Gemeinde) können ihre Stimme zwischen 8 und 18 Uhr in folgenden Wahllokalen abgeben: Wahlbezirk 1: Rose-Saal, Mannheimer Straße 95; 2 und 3: Karl-Frei-Sporthalle, Hardtwaldring 16; 4, 5, und 6: Roland-Seidel-Halle, Freiherr-vom-Stein-Straße 16; 7: Siedlerheim, Am Kuhbrunnenweg 1. Zur Stimmabgabe ist unbedingt ein gültiger Personalausweis/Reisepass mitzubringen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Bürgermeisterwahl Was Sie die Oftersheimer Bürgermeisterkandidaten schon immer fragen wollten . . . Mehr erfahren Vorstellung Vor Oftersheimer Bürgermeisterwahl: Test für Seidel bei Senioren Mehr erfahren Bürgermeisterwahl Oftersheimer Bürgermeisterkandidaten stellen sich vor Mehr erfahren

Etwaige Neuwahl: Im Fall einer Neuwahl, die auf den 2. Oktober terminiert worden ist, würde der Wahlausschuss bereits am 21. September (18.30 Uhr) im Ratssaal des Rathauses öffentlich tagen. jog