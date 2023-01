Neujahrsempfang in Oftersheim: Django Asül in Topform

Oftersheim. Das Interesse am Neujahrsempfang war am Freitagabend riesengroß. Über 500 Besucher tummelten sich in der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalzhalle). Nach der Neujahrsansprache von Bürgermeister Pascal Seidel, der darin mehrfach den "Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt" hervorhob, traditionellen Auftritten des Vereinskartells und der Karnevalisten vom CC Grün-Weiss sowie den Sportlerehrungen, gab es einen politischen Jahresrückblick des Überraschungsgastes und Kabarettisten Django Asül. Der 50-jährige überzeugte Niederbayer nahm dabei im "Rückspiegel" die Gemeinde "Ofdasche" gehörig auf die Schippe.

