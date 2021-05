Nicht hinter Grabsteinen

Oftersheim. Auf dem Friedhof fallen derzeit Frühjahrsarbeiten wie Rasenmähen und Heckenschnitt an, teilt das Friedhofsamt mit. Dabei sei aufgefallen, dass wieder Gießkannen, Vasen und Grabpflegegeräte hinter den Grabsteinen oder in den Hecken deponiert wurden. Dies stelle ein Sicherheitsrisiko dar.

Das Friedhofsamt weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzungs- und Verfügungsrechte an Gräbern nur für die Grabstätten an sich und nicht für die Flächen darüber hinaus gelten. „Wir bitten darum, die Vorschriften einzuhalten und die gelagerten Gegenstände und Geräte so schnell wie möglich zu entfernen“, appellieren die Mitarbeiter an die Bürger. Ebenso bitten sie darum, die zur Gartenpflege bereitgestellten Gießkannen nach Benutzung wieder zurückzubringen, um eine gleichmäßige Verteilung über den Friedhof zu gewährleisten, heißt es abschließend in der Mitteilung. zg