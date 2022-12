Nikolaus beim Oftersheimer Asylkreis

Oftersheim. Auf Einladung des Asylkreises kommt der Nikolaus am Samstag, 3. Dezember, in den Gemeindepark Oftersheim. Um 17 Uhr sind Familien eingeladen, gemeinsam zu singen und den Ehrengast zu treffen. Er verteilt Geschenke an die Kinder. Im Anschluss sind alle Besucher zum Verweilen bei Lebkuchen und Kinderpunsch eingeladen. Die Kinder können ihre Laternen von St. Martin mitbringen.

Die Aktion findet in Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro der Gemeinde statt. Die Anmeldung erfolgt im Integrationsbüro im Rathaus oder bei Heidi Joos, Am Leimbach 10, Oftersheim. zg