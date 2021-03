Oftersheim. Zwischen 10 und 20 Prozent der Kinder in Europa werden während ihrer Kindheit sexuell angegriffen, haben Studien ergeben. In jeder Schulklasse in Deutschland sitzt statistisch gesehen ein missbrauchtes Kind, heißt es in einer Pressemitteilung der Frauen-Union Rhein-Neckar.

AdUnit urban-intext1

Kindesmissbrauch und dessen sexualisierte Darstellung im Internet haben ein alarmierendes Ausmaß erreicht. Jeden Tag stoßen Ermittler auf neues, grauenhaftes Material. Videos, auf denen Kindern Unvorstellbares angetan wird. Die Covid-19-Krise hat das Problem zudem verschärft. Für die Täter: ein paar Mausklicks. Für die Opfer: lebenslange Folgen.

Es braucht starke Allianzen

Um Kindesmissbrauch und Kinderpornografie im Netz erfolgreich zu bekämpfen braucht es starke Allianzen – über die politischen Ebenen und über die Politik hinaus. Es braucht den Zusammenschluss mit Sachverständigen, mit Organisationen, mit Unternehmen.

Vor allem aber braucht es Unterstützung von vielen im Alltag, um dieses menschen- und kindesverachtende Netz zu bekämpfen, zu informieren und flächendeckend Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen. Dies möchte die Frauen-Union Rhein-Neckar bei einer ersten Veranstaltung am Donnerstag, 25. März, von 18 bis 19.30 Uhr tun.

AdUnit urban-intext2

Gäste des Online-Talks zum Thema „Null Toleranz gegen Kindesmissbrauch – gemeinsam für (digitalen) Kinderschutz“ sind die CDU-Bundestagsabgeordnete Nina Warken, die aus dem Ausschuss für Inneres und dem Rechtsauschuss berichtet, und Kriminalhauptkommissarin Tanja Kramper vom Polizeipräsidium Mannheim, Abteilung Prävention, die ebenfalls einen Ein- und Überblick ihrer Präventionsarbeit gibt. zg