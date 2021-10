Nun wohnen die Senioren barrierefrei

Oftersheim. Was, wenn zwar nicht mehr alles, aber noch vieles möglich ist? Beim Betreuten Wohnen im Siegwald-Kehder-Haus ist halbtags eine Mitarbeiterin der Gemeinde vor Ort. Hier sind die Senioren in Oftersheim nun seit 30 Jahren gut aufgehoben. Anfang 1991 wurde im ersten Bauabschnitt Richtfest gefeiert für eine kommunale betreute Seniorenwohnanlage, die in der Mannheimer Straße 19 bis 29 entstand, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. Ende 1991 waren bereits die ersten Mieter eingezogen. Der zweite Bauabschnitt erfolgte dann im Jahr 1997. Nur ein Jahr später wurde die Wohnanlage zu Ehren des aus dem Amt scheidenden Bürgermeisters in Siegwald-Kehder-Haus umbenannt. Sie umfasst aktuell 49 Wohnungen – 33 Einpersonen- und 16 Zweipersonenwohnungen – und ist barrierefrei ausgestattet und in heimatlicher Umgebung.

Bescheinigung erforderlich

Bürger ab einem Alter von 60 Jahren können sich hier eine Wohnung von 42 bis 58 Quadratmetern mieten. Die Wohnungsmieten kosten 4,95 Euro bis zu 5,90 pro Quadratmeter. Diese werden öffentlich gefördert, allerdings ist ein Wohnberechtigungsschein erforderlich.

Die Bewohner haben unmittelbare Anbindung zu Post, Bank und Ärzten. Auch wenn keine Mitarbeiterin vor Ort ist, gibt es aber rund um die Uhr einen Notrufservice mit Aufschaltung auf das Deutsche Rote Kreuz.

Im Siegwald-Kehder-Haus werden außerdem jahreszeitliche Feste und Ausflüge organisiert. Die Vermietung erfolgt direkt über das Wohnungsamt Oftersheim. zg/nina

