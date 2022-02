Obdachloser beschwert sich über Zustand der Oftersheimer Notunterkünfte

Oftersheim. Beim Treppenaufgang traut sich Bernd Myota nicht den Handlauf anzufassen, der Eingang sieht verbraucht aus, die Böden sind marode, an den Wänden fehlt teilweise der Putz. So beschreibt der Obdachlose die Notunterkunft in der Gemeinde.

Myota wurde von seiner letzten Meldeadresse zwangsabgemeldet. Seit Ende Oktober hält er sich in Oftersheim auf, dort ist er auch aufgewachsen. Nun ist er hier obdachlos, deshalb ist die Gemeinde für eine Notunterkunft zuständig. Die Verwaltung hat ihm die beschriebene Wohnung gezeigt. „Das Bad ist in einem maroden Zustand. Die Küche ist zusammengestückelt, genau wie das Schlaf- und Wohnzimmer. Tiere haben es besser“, erzählt er im Gespräch mit unserer Zeitung und macht seinem Ärger Luft: „Die Gemeinde schiebt alles von sich, die Verwaltung hatte mir gesagt, dass es so aussieht. Es ist aber einfach nicht zumutbar.“

Verstopfte Badewanne

3 Bilder In der Küche stehen Essen und verdrecktes Geschirr. © Myota

Auf Nachfrage bei der Gemeindeverwaltung erklärt Pressesprecherin Petra Pfeifer-Wiest: „Die Gemeinde hat zwei Notunterkünfte, eine für Männer und eine für Frauen. Diese muss nur das Nötigste haben – es besteht kein Anspruche auf eine eigene Wohnung.“ Außerdem werde von Zeit zu Zeit kontrolliert. Für die Sauberkeit und Ordnung seien die Bewohner selbst verantwortlich. Bei Mängeln solle die Verwaltung kontaktiert werden. Myota sagt dazu: „Die Bewohner der Unterkunft sind aber nicht dafür verantwortlich, dass der Boden defekt ist, es überall zieht oder die Badewanne verstopft ist und das Wasser nicht ablaufen kann.“

Bürgermeister Jens Geiß macht auf die Definition einer Notunterkunft aufmerksam: „Es geht um eine kurzfristige Unterbringung.“ Ziel sei es also, Betroffene übergangsweise zu unterstützen – bis sie entweder weiterziehen oder eine Sozialwohnung bekommen. Dafür gebe es Betreuer, die die Obdachlosen beraten und beispielsweise finanzielle Unterstützung – wie einen Mietkostenzuschuss – klären. Aktuell leben in dieser Notunterkunft zwei Männer. Bernd Myota zählt nicht dazu – er habe sich die Unterkunft nur angesehen. Das bestätigt er auch selbst. „Da passen aber auch nur zwei Menschen rein. Ich weiß nicht, wie man dort zu dritt leben sollte. Es gibt nur ein Doppelbett, man müsste dort also umstellen“, sagt er und ergänzt: „Die Gemeinde hat viele Häuser und mir zeigen sie nur so eine verdreckte Wohnung. Es ist einfach eine Zumutung. Die Verwaltung will keine Verantwortung übernehmen und hofft, dass in diesen Unterkünften einfach niemand wohnen will.“

Bürgermeister Geiß erklärt, dass die Gemeinde 330 Wohneinheiten hat. „Wenn jemand als Mieter in Frage kommt, lässt sich eine Lösung finden. Das ist aber ein zweischneidiges Schwert. Wir hatten auch schon Herren in der Unterkunft, die randaliert haben. Das wurde dann in Ordnung gebracht und zwei Wochen später sah es wieder so aus“, sagt er. Die Betreuer der Gemeinde wurden nun informiert, um sich vor Ort einen Überblick zu verschaffen. Obwohl die Unterkunft nur für eine kurzfristige Unterkunft gedacht ist, bleiben Betroffene mehrere Monate – ohne sich um eine Zukunftsperspektive zu kümmern. Das Sozialministerium Baden-Württemberg schreibt, dass Obdachlosigkeit in Deutschland rechtlich als eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung definiert ist.

Kommune ist verpflichtet

Im Zuge der Gefahrenabwehr oder der Beseitigung einer Störung der öffentlichen Sicherheit sieht das Polizeigesetz Baden-Württemberg vor, dass Städte und Gemeinden als Ortspolizeibehörde obdachlose Menschen im Bedarfsfall eine Unterkunft zur Verfügung stellen müssen. Das erfolgt in der Regel mittels öffentlich-rechtlicher Einweisungsverfügung in für die Unterbringung vorgesehene Unterkünfte. Wie die in den Städten und Gemeinden zuständigen Stellen dies organisieren, auf welche Unterbringungsformen sie dabei zurückgreifen und welche Standards dabei Berücksichtigung finden, ist ihnen weitgehend selbst überlassen, da rechtliche Normierungen dafür fehlen, heißt es.

Betroffene müssen einen Bogen ausfüllen und Nachweise vorlegen, die bestätigen, dass sie obdachlos sind und kein Einkommen haben. Dann sei die Gemeinde verpflichtet, eine Notunterkunft anzubieten.

