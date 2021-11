Oftersheim. Da es sich in den zurückliegenden Jahren bewährt habe, den Häckselplatz im Dezember nur samstags zu öffnen, soll nun nach Auskunft der Verwaltung an den geänderten Zeiten festgehalten werden. Ab Weihnachten und bis Ende Januar bleibt der Häckselplatz daher geschlossen, Ausnahme ist Samstag, 8. Januar. An diesem Tag können auf dem Areal Weihnachtsbäume entsorgt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bis 18. Dezember und ab 5. Februar ist der Häckselplatz samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.