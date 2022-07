Ökumenischer Gottesdienst beim Oftersheimer Ortsmittefest

Oftersheim. Auch das ist das Oftersheimer Ortsmittefest: Der Open-Air-Gottesdienst findet auf derselben Bühne statt, auf der am Vorabend noch die beiden Bands abrockten, im Schulhof der Friedrich-Ebert-Schule.

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit an deines Gottes Gaben; Schau an der schönen Gärten Zier, und siehe, wie sie mir und dir sich ausgeschmücket haben“, lautet der erste Vers des Liedes „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ des evangelischen Theologen Paul Gerhardt. Die Inhalte dieses Liedes geben beim ökumenischen Gottesdienst, der den zweiten Tag des Ortsmittefestes in Oftersheim einleitet, den Takt an.

Tobias Habicht (l.) und Reinhold Lovasz gestalten den Gottesdienst. © Lenhardt Norbert

Dieselben Themen wie schon 1653

„Das Thema ist Schöpfung, genauer gesagt Schöpfung bewahren“, sagt der evangelische Pfarrer, Tobias Habicht, der gemeinsam mit seinem katholischen Pendant Reinholdt Lovasz den Gottesdienst leitet. Es geht also um Themen, die auch Gerhardt schon in seinem Lied aus dem Jahr 1653 bearbeitet: Um die Vielfalt der Pflanzen- und Tierwelt und um blühende Gärten – kurz: Es geht um die Schönheit der Schöpfung und die Wichtigkeit ihrer Bewahrung. Aber auch das Beten um Kraft für die Hoffnungslosen und Kranken, die Armen und Flüchtenden spielt an diesem Sonntag eine große Rolle.

„Und dann schenke der ganzen Schöpfung Ruhe: vor Ausbeutung und Schmerz, Zerstörung und drohendem Ende. Erbarme dich unser und deiner ganzen Schöpfung“, so lautet ein Gebetsauszug.

Kirchengemeinderäte mit dabei

Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom evangelischen Posaunenchor und von Organist Thilo Ratai von der evangelischen Kirchengemeinde. Ebenso mit von der Partie sind drei Kirchenräte der protestantischen Gemeinde.