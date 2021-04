Ökumenischer Ostergruß zum "Fest voller Freude"

Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt. Zu Ostern hat uns Pfarrer Tobias Habicht einen ökumenischen Ostergruß zugesendet. Er schreibt:

Ostern! Was für ein schönes Fest, voller Freude und Gesang. Wir feiern den Sieg des Lebens über den Tod. Wir feiern gemeinsam, aber schon zum zweiten Mal oft nicht zusammen – in die Kirche können nicht alle gehen. Eine Krankheit zwingt uns dazu, eine Krankheit, die unserer Zeit ihren Namen gibt, die uns bedrängt, ängstigt und mit der vielfach der Tod einhergeht.

Groß ist der Tod, aber wir gehören ihm nicht. Zu Ostern feiern wir, dass wir dem Leben gehören, dem Lebendigen Gott. Ostern lachen wir den Tod aus – oder ist uns das Lachen vergangen? Besser nicht, denn Lachen tut gut. „Tod, wo ist dein Stachel, Hölle wo ist dein Sieg?“, spottet Paulus und lacht den Tod aus. Nicht weil er die Macht des Todes nicht kennt, wohl aber, weil er dem Tod keine Macht einräumt über sein Herz und sein Gemüt; weil er Gott mehr zutraut als dem Tod.

Wir leben mit der Gewissheit: Gott hebt auf, was niederfällt. Er zeigt uns, was im Leben wirklich wichtig ist. Das feiern wir an Ostern und bekennen es in unserem Glauben. Und halten damit die Frage nach dem wach, was in unserem Leben wirklich zählt.

Was zählt wirklich? Die Ausnahmezeit, die uns wieder zwingt innezuhalten und feste Gewohnheiten zu unterbrechen, ist auch eine Chance, unser Leben zu bedenken und uns neu zu besinnen auf den uns tragenden Grund. Was überzeugt uns, woran machen wir uns innerlich fest? Das Osterfest lädt uns ein, uns von Bindungen eines alt gewordenen Lebens befreien und von Gott auf neue Weise ins Leben stellen zu lassen.

Die Osterbotschaft der Auferstehung weckt Freude. Und das wünschen wir uns, dass wir mit unseren Herzen und Sinnen erfahren und glauben, dass der Tod besiegt und der lebendige Gott unser Herr ist, dass wir angesteckt werden, von der Freude, die Ostern uns schenkt, sie mit anderen teilen und weitererzählen: „Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden.“

In ökumenischer Verbundenheit: GESEGNETE UND FROHE OSTERN! HALLELUJA!

