Offenes Bücherregal: Entwendete Kiste wieder aufgetaucht

Oftersheim. Die kürzlich von der Gemeinde als verschwunden gemeldete Kiste am Öffentlichen Bücherregal ist wieder aufgetaucht. Die Kiste sei still und leise wieder an ihrem Platz gelandet, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Die Box war vom ehrenamtlichen Team des Bücherregals gestaltet und platziert worden, um für mehr Ordnung am Bücherregal zu sorgen und bestimmte Bücher leichter auffindbar zu machen. Bereits einen Tag nachdem das Team die Kiste aufgestellt hatte, war sie verschwunden. Die Gemeinde bedankte sich für die schnelle Wiedergutmachung. zg

