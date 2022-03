Offenes Singen für alle Altersklassen

Oftersheim. Die evangelische Kirchengemeinde lädt zu einem offenen Singnachmittag am Samstag, 19. März, ab 15 Uhr ins evangelische Gemeindehaus ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Yannick Schwencke, der neue Chorleiter an der Christuskirche, bietet ein offenes Singen für Jung und Alt an, vom einstimmigen Kanon bis zum vierstimmigen Satz, für Kinder und Jugendliche ab der fünften Klasse, bis hin zu Senioren im hohen Alter, egal, ob mit oder ohne Chorerfahrung. Bereits am Sonntag soll der Gottesdienst mit den am Samstag erprobten Stücken mitgestaltet werden.

Die Veranstaltung fällt unter die aktuelle 3G-Regelung, einen entsprechenden Nachweis sollen die Teilnehmer mitbringen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Eine Anmeldung unter yannick-schwencke@gmx.de oder oftersheim@kbz.ekiba.de oder telefonisch unter 06202/5 48 48 ist für die Organisatoren hilfreich, aber nicht erforderlich. zg/Bild: Schwencke