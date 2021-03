Oftersheim. Sie haben im vergangenen Jahr zuerst die Herzen der Oftersheimer im Sturm erobert – und dann unter #Oftershasi ihren Siegeszug in den sozialen Medien angetreten. Simon Stelgens hatte vor Jahresfrist die zündende Idee, mit vielen kleinen Holzrohlingen – der Chef der Firma S-Quadrat Konzepte taufte die 20 Zentimeter großen Exemplare Oftershasis – den Menschen die Osterzeit im Lockdown zu versüßen. Gemeinsam mit der befreundeten Mannheimer Cartoonistin Annika Frank hat er die knuffigen Sympathieträger entworfen und gestaltet.

AdUnit urban-intext1

Die beiden riefen dazu auf, der Kreativität freien Lauf zu lassen und die nackigen Kerlchen bunt anzumalen, mit Steinchen zu verzieren oder mit Stoffresten zu bekleben. Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt, wie die Bilder, die die kleinen und großen Künstler auf Facebook und Instagram hochgeladen haben, beweisen. Einige überlebensgroße, bunt bemalte Exemplare begrüßten die Autofahrer und Spaziergänger sogar an den Ortseingängen der Hardtgemeinde.

Oftersheim Oftersheim: "Oftershasis" erobern Oftersheim 6 Bilder Mehr erfahren

„Die tollen Regenbogenbilder in den Fenstern haben damals den Anstoß für meine Idee gegeben“, erzählt Simon Stelgens. „Und weil wir ja eine Schreinerei haben, war eine Sägearbeit naheliegend.“

Zu neuem Leben erweckt

Mehr zum Thema Oftersheim „Oftershasis“ am Ortseingang Mehr erfahren Osteraktion Die knuffigen Oftershasis sind wieder da Mehr erfahren Oftersheim Oftersheim: "Oftershasis" erobern Oftersheim 6 Bilder Mehr erfahren

Dass die Pandemie das Leben der Menschen ein Jahr später immer noch fest im Griff hat, konnte sich damals wohl niemand vorstellen. Ein Grund mehr, dass die fröhlichen Oftershasis zu neuem Leben erweckt werden. Und sie sollen einen weiteren Sprung in der Beliebtheitsskala machen: Denn die kleinen Rohlinge aus Holz fungieren jetzt sogar als Lose für die Osteraktion des Vereins „Lebendiges Oftersheim“, werden also zu Glücksbringern der Gemeinschaft für Handel, Handwerk und Dienstleistung.

AdUnit urban-intext2

Ab Montag, 22. März, verkaufen viele Geschäfte in der Hardtgemeinde insgesamt 1500 Exemplare, jedes mit einer Nummer versehen, zum Preis von je 1,50 Euro. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, die die Oftersheimer Geschäftswelt zur Verfügung stellt. Darunter befinden sich viele Einkaufsgutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro, aber beispielsweise auch 500 Euro in bar oder – über den gleichen Betrag – ein Innenarchitektur-Gutschein sowie eine Profi-Gardinenpflege im Wert von 250 Euro, um nur einige zu nennen. Verkauft werden die Oftershasi-Lose bis Dienstag, 6. April. Die Ziehung erfolgt schon einen Tag später.

Eine tolle Deko-Idee

Aber selbst wenn die Nummer auf dem erworbenen Oftershasi nicht unter den Gewinnern sein sollte, bedeutet das nicht, dass der Besitzer eine Niete gezogen hat. Denn noch immer können die Exemplare dann ihren Zweck als originelle Oster- beziehungsweise Frühjahrsdekoration in der Wohnung bestens erfüllen.

AdUnit urban-intext3

Auch in diesem Jahr werden die Tage vor Ostern, wenn normalerweise geschäftiges Treiben herrscht, weil Ostereier gefärbt werden oder kleine Geschenke entstehen, in vielen Familien sicher stressig. Denn Bastelstuben sind zum betriebsamen Homeoffice umfunktioniert, Mami und Papi sind angespannt, die Kinder suchen nach einer Beschäftigung. Da kommen die Oftershasis zum Gestalten doch gerade rechtzeitig angehoppelt. Und wenn der Besuch bei Oma und Opa über die Feiertage ausfallen sollte, können die kleinen Sympathieträger dennoch große Freude bereiten. Entweder erneut über die sozialen Netzwerke oder „in echt“ und zum Anfassen.

AdUnit urban-intext4

„Weil die Figur so leicht ist, eignet sie sich natürlich auch gut als Ostergeschenk, das man per Post an die Lieben verschickt. Oder man kann sie dem Nachbarn als Gruß in den Briefkasten stecken“, meint Simon Stelgens.