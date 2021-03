Oftersheim. Die Oftershasis machen auch in diesem Jahr sehr schnell Karriere. Kaum ist der Artikel über die Osteraktion des Vereins „Lebendiges Oftersheim“ in unserer Zeitung erschienen, meldete sich mit Professor Josef Walch der wohl bekannteste Hasenexperte der Region – und auch weit über die Grenzen hinaus – bei unserer Zeitung.

Der Liebhaber der Langohren ist Gründer des Deutschen Hasenmuseums in Eppelheim, das im historischen Wasserturm untergebracht war, dann aber schließen musste, weil die Räumlichkeiten den Feuerschutzbestimmungen nicht genügten. In Reilingen befindet sich (im kleinsten Haus der Hauptstraße) eine weitere Sammlung mit rund 2000 Objekten, die der Künstler und Kunstwissenschaftler Walch in den vergangenen Jahren zusammengetragen hat.

Schau mir in die Augen, Kleines! Die beiden Oftershasis scheinen eine tiefe Sympathie füreinander zu hegen und kommen sich in der Natur näher. © Walch

„Als Hasensammler habe ich mit Freude den Beitrag über die Oftershasis gelesen, die natürlich auch in meine Sammlung eingegangen sind. Auf meinen Spaziergängen habe ich in den vergangenen Tagen unbemalte Holzosterhasen-Exemplare, also die Oftershasis, mitgenommen und festgestellt, dass sie sich ausgezeichnet in unbemalter Form im Wald als Fotomodelle eignen“, schreibt uns Walch und gibt auch Stichwort: „Germany’s Next Hasenmodel“.

Die dabei entstandenen Fotos seien als Ostergrüße für seine Freunde und Verwandten gedacht, lässt er uns wissen. „Vielleicht ist das ja eine Anregung an die Leser Ihrer Zeitung wert“, könnte sich Professor Josef Walch vorstellen.

Wir finden: Auf jeden Fall! Denn erneut werden sich die persönlichen Besuche an Ostern wohl in Grenzen halten müssen. Und wer freut sich da nicht über ein individuelles Geschenk eines lieben Menschen, das von Herzen kommt?