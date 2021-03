Oftersheim. Klarer Sieger ist auch in Oftersheim Dr. Andre Baumann. Seine 32,66 % sind sogar über dem Landesdurchschnitt. Deutlich geschlagen ist die CDU: Andreas Sturm kam gerade so über die 20-Prozent-Marke. Für Daniel Born und die SPD blieben die Verluste mit knapp 1,4 % im Rahmen. Interessant ist dass die AfD in Oftersheim nur rund die Hälfte des Ergebnisses von vor fünf Jahren erreichte. Damals war Klaus-Günther Voigtmann noch auf 20,04 Prozent gekommen, sei Nachfolger Karlheinz Kolb erreichte nur noch 10,32 %. Mit Holger Höfs (FDP), Florian Reck (Die Linke) und Holger Fritz (Freie Wähler) hatten gleich drei Oftersheimer kandidiert. Besonders Fritz nutzte der Heimvorteil offensichtlich, denn er kam auf 5,5 Prozent, so viel wie in keiner anderen Gemeinde. Auch Höfs erreichte in Oftersheim ein für ihn überdurchschnittliches Ergebnis.

Die Wahlbeteiligung in der Gemeinde liegt bei 64,25 Prozent. 5646 Wähler haben ihre Stimme abgegeben, davon waren 62 ungültig.