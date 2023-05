Oftersheim: Neue Heizanlagen für Seidel-Halle und Heuss-Schule

Oftersheim. Die Heizanlagen in der Theodor-Heuss-Schule und der Roland-Seidel-Halle (ehemals Kurpfalz-Halle) sind nicht mehr auf dem neuesten Stand. Darauf hat das zuständige Unternehmen E1 Energiemanagement die Gemeinde Oftersheim unlängst hingewiesen – und auch gleich ein Angebot unterbreitet, von dem aus Sicht der Verwaltung beide Seiten profitieren würden. Die beiden Blockheizkraftwerke (BHKW) – jeweils eines pro Liegenschaft – will E1 zurückbauen, entsorgen und dafür neue Apparate liefern, einbauen und in Betrieb nehmen. Dabei handelt es sich um Erdgas-Brennwert-BHKW-Anlagen. Die Gemeinde würde das nichts kosten.

Entsprechend nahm das Gremium den Vorschlag der Verwaltung – und somit den der Firma – an. Enthaltungen gab es lediglich von der Grünen-Fraktion. In deren Namen erklärte Simone Rehberger: „Das Angebot erscheint aus mehreren Gründen gut und wir sehen auch die Notwendigkeit für die Erneuerung. Dennoch hätten wir uns die Prüfung von alternativen Heizmöglichkeiten gewünscht oder auch einen Ausblick darauf, wie es in ein paar Jahren aussehen könnte.“

Win-win-Situation nutzen

Dem Thema Energieversorgung bei den betroffenen Gebäuden – besonders bei der Beleuchtung der Roland-Seidel-Halle – werde sich die Verwaltung trotzdem widmen, auch wenn die Heizanlage nun erneuert werde, versicherte Bürgermeister Seidel. „Was die Blockheizkraftwerke angeht, will ich zwar nicht sagen, dass das Angebot von E1 alternativlos ist, aber es ist nun mal eine Win-win-Situation für beide Seiten“, fügte er hinzu.

2026 endet der Vertrag mit der Firma. Dann muss die Gemeinde zwar für die Wartungskosten der neuen Anlagen aufkommen, darf aber auch mit Einnahmen aus dem Kraftwärmegesetz und den Einspeisungen rechnen.