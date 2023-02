Oftersheim pflegt die Dünen

Oftersheim. Diese Aktion hat Tradition: Wie in jedem Jahr wird am letzten Februarwochenende eine gemeinschaftliche Initiative vom SPD-Arbeitskreis „Öko Talk lokal“ gestartet, um die „badischen Binnendünen“ der Hardtgemeinde auf der Friedenshöhe zu pflegen. An diesem Samstag, 25. Februar, versammeln sich zwischen 10 und 12 Uhr alle Interessierten. Treffpunkt ist der Parkplatz des Hundesportvereins (HSV) Oftersheim am Oberfeldweg.

Die Organisatoren weisen im Vorfeld darauf hin, dass die Maßnahme bei jedem Wetter durchgeführt wird. Bei Bedarf geben Bernd Hertlein telefonisch unter 0160/96939356 und Werner Kerschgens unter 06202/9501037 genauere Auskünfte über die Aufräumaktion. jog