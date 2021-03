Oftersheim. Ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz setzen. Das ist das Ziel der „Earth Hour“ des World Wide Fund For Nature (WWF), an der sich am Samstag, 27. März, Millionen Menschen, tausende Städte und Unternehmen auf der ganzen Welt beteiligen. Um 20.30 Uhr Ortszeit gilt dann für eine Stunde: Licht aus. Zum ersten Mal wird sich auch die Gemeinde Oftersheim an der globalen Klimaschutzaktion beteiligen.

„Wir haben zwar in Oftersheim keine bekannten, großen Gebäude wie den Mannheimer Wasserturm, möchten aber trotzdem auf den Klimaschutz aufmerksam machen und die Bevölkerung für dieses wichtige Thema sensibilisieren“, erklärt Ulrike Krause vom Umweltamt der Gemeinde im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie lade daher alle Oftersheimer dazu ein, an der „Earth Hour“ teilzunehmen und für eine Stunde bewusst das Licht auszuschalten. Gerade der jüngeren Generation rate sie außerdem, in dieser Zeit auch das Handy einmal aus der Hand zu legen.

Die Gemeinde selbst wird die Beleuchtung der Kurpfalzhalle und des Rathauses am Samstagabend ausschalten. Die evangelische und die katholische Kirchengemeinde unterstützen die Aktion ebenfalls. So wird beispielsweise das Licht des Kirchturms der katholischen Kirche symbolisch ausgeschaltet. Die evangelische Kirche wird normalerweise im Dunkeln angestrahlt. An diesem Samstag gehen diese Beleuchtung sowie die Lichter auf dem Vorplatz ebenfalls aus.

Schon kleine Schritte helfen

„Ich habe außerdem die großen Geschäfte in der Gemeinde mit ins Boot geholt und sie gebeten, ihre Leuchtreklame für diese eine Stunde abzuschalten“, erzählt Krause. Einzig die Straßenbeleuchtung wird aus Sicherheitsgründen weiter Licht spenden. „Wichtig ist, dass jeder im kleinen Kreis anfängt“, betont sie, dass auch kleine Schritte in die richtige Richtung etwas verändern können. „Die Auswirkungen des Klimawandels können wir direkt vor unserer Haustür in den Oftersheimer Dünen sehen. Der Wald dort leidet sichtlich unter den Temperaturen“, fügt sie hinzu.

Ein paar Tipps, wie man der Umwelt im Alltag Gutes tun kann, hat Ulrike Krause auch auf Lager: Mehr auf das Fahrrad umzusteigen, ist einer davon – und das ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für die Gesundheit. Wenn man im Garten eine Beleuchtung habe, solle man außerdem hinterfragen, ob es sinnvoll sei, diese die ganze Nacht strahlen zu lassen. „Solche Lichtquellen locken nachts einige Insekten an, was wiederum zum Insektensterben beiträgt“, erklärt sie. „Im Haus geht der Trend zu kleinen Lichtspots in den Decken. Auch hier gilt es zu hinterfragen, ob so viel Beleuchtung überhaupt nötig ist.“

An der Rathauspforte wird mit Plakaten auf die „Earth Hour“ aufmerksam gemacht und auch in den beiden Grundschulen möchte Krause in Abstimmung mit den Schulleitungen noch einmal für das Thema Klimaschutz und die Aktion am Samstag sensibilisieren. Denn so viele Mitstreiter für die Aktion zu finden wie möglich, das ist das Ziel der Gemeinde.