Oftersheimer Bürgermeister als „Ahrschipper“ stolz dabei

Oftersheim/Sinzig. Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron freute sich, beim Helferfest in seiner Barbarossastadt am Samstag die „Ahrschipper“ begrüßen zu können. Er holte dabei seinen Oftersheimer Kollegen Jens Geiß auf die Bühne, der bereits zum dritten Mal mit dem Aufräumtrupp um den Plankstadter Joe Herrmann ins Ahrtal gereist war, um dort in seiner Freizeit mitzuhelfen, die Schäden des Hochwassers von Mitte Juli zu beseitigen (wir berichteten).

Jens Geiß rückte die unermüdlichen Helfer in den Vordergrund, die jeden Samstag 200 Kilometer ins Ahrtal fahren, um zu helfen. Joe Herrmann organisiert das Ganze privat, findet glücklicherweise immer wieder Unterstützer, die bei den Kosten für den Reisebus ein Gros übernehmen. Diesmal wurde der engagierte Trupp sogar von einem Fernsehteam des SWR begleitet. Eine Reportage gibt es an diesem Mittwoch, 1. September, ab 18.45 Uhr in der Landesschau „Hierzuland“.

Wie in der Vorwoche stand auch dieses Mal das Aufräumen von Privatwohnungen im Vordergrund. Die Helfer aus der Kurpfalz wissen mittlerweile schon, auf was es ankommt, haben Schlagbohrer und Bohrhämmer im Gepäck, um kontaminiertes Mauerwerk beziehungsweise Böden zu beseitigen. Wohnungen, so beschreiben es Joe Herrmann und Jens Geiß, werden dabei in den Rohbauzustand versetzt. Es gibt noch immer – mehr als sechs Wochen nach der Flut – Gebäude, in denen der Schlamm steht und der mittlerweile entsprechend riecht. Und immer wieder erzählen Menschen den Helfenden von der Flutnacht – die Schilderungen gleichen Szenen eines Horrorfilms, den niemand erleben möchte. „Wir steigen abends wieder in den Bus, fahren nach Hause und duschen – Menschen im Ahrtal haben noch immer zum Teil kein Wasser und keinen Strom“, berichtet Jens Geiß vom Gespräch mit einer Sinzigerin, auf deren Haus das auch noch zutrifft. Sie nutzt bereitgestellte Dixi-Klos und Wassertanks, zum Telefonladen sucht sie sich jeden Tag eine Möglichkeit im Stadtgebiet. Dieses Mal traf er sogar einen früheren Oftersheimer, der nach Sinzig gezogen ist. „Herr Regitz hat mich auf der Straße erkannt“, berichtet er von der Begegnung. „Er erzählte, dass er am Morgen nach der Flut vom Rauschen des Wassers und dem Gestank von Öl wach wurde. Glücklicherweise blieb das Wasser 50 Meter vor seiner Haustür stehen.“

Die Schicksale der Menschen bewegen Helfende wie Joe Herrmann und Jens Geiß sowie viele andere, um Woche für Woche anzupacken. „Geld ist das eine“, sagt Jens Geiß, „mit aufzuräumen das andere“. Für ihn ist es daher eine „Herzensangelegenheit“, in seiner Freizeit und nicht als Bürgermeister wadenhoch im Schlamm mit zu stehen, Böden aufzuhämmern und Schutt aus Häusern zu karren. „Meine Familie, meine Frau Julia, unterstützt mich hierbei voll und ganz“, ist er über so viel Rückhalt glücklich. Die „Ahrschipper“ rücken wieder aus – wann und wo, das teilt Joe Herrmann unter der Nummer 0173/83 00 458 mit.

Info: Videos und Fotos gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de

Spenden für Sinzig Unsere Zeitung hat gemeinsam mit den Städten und Gemeinden unseres Einzugsgebietes eine Hilfsaktion für Sinzig gestartet. Spenden können auf diese Konten (oder via QR-Code unten) überwiesen werden: Stichwort „Fluthilfe 2021“: Sparkasse Heidelberg, DE08 6725 0020 0025 0104 42 oder Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz, DE78 5479 0000 0005 0650 03.