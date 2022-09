Oftersheimer Experten geben Hitze-Tipps für Haustiere

Oftersheim. Wenn es heiß und trocken ist, leiden nicht nur die Menschen und die Pflanzen, sondern auch die Tiere. „Katzen können sich meist selbst helfen“, sagt die Oftersheimer Tierärztin Alison Meadows-Hertig gegenüber unserer Zeitung, „sie suchen eigenständig kühlere Oberflächen und Schattenplätze. Hunde haben es da schwerer, da sie sich nicht frei bewegen können. Für sie ist es dreimal so heiß wie für uns Menschen“, weiß die Tierärztin, „sie haben keine Schweißdrüsen und können daher ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren. Für Abkühlung sorgen sie durch Hecheln.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ist es besonders heiß, haben sie Mühe mit dem Wärmeausgleich. Vor allem kurznasige Rassen wie Möpse und Bulldoggen leiden darunter. Bei Überhitzung drohe den Tieren ein Schock oder Kreislaufkollaps. Meadows-Hertig: „Deshalb ist jederzeit verfügbares frisches Trinkwasser überlebenswichtig, um sie vor Austrocknung zu schützen. Außerdem braucht das Tier einen kühlen Schattenplatz, an den es sich stets zurückziehen kann. Große Anstrengungen sollten dringend vermieden werden.“ Eine große Gefahr im Sommer bei Hitze sieht die Tierärztin beim Asphalt. Bei hohen Temperaturen heizt er sich stark auf und die Hunde können sich Verbrennungen an den Pfoten zuziehen. „Verbrennungen an den Pfoten heilen nicht so schnell“, erklärt die Expertin.

Boden doppelt so heiß wie Luft

Der Boden kann fast doppelt so heiß wie die Luft werden, wie Daten aus einer Studie zeigen. Ob der Gehsteig zu heiß für die Pfoten des Tieres ist, sollten die Hundebesitzer am besten selbst testen. Ist der Boden für den Menschen zu heiß, gelte das auch für den Hund.

Mehr zum Thema Klima Igel mit Hungerfalten - Wie Tiere unter Trockenheit leiden Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Natur (mit Fotostrecke) Oftersheimer Landwirt: „Der schlimmste Sommer seit 43 Jahren“ Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Aktionsgemeinschaft Hardtwald Leise Gefahr vor der Haustüre – Oftersheimer kämpfen gegen invasive Kermesbeere Mehr erfahren

Meadows-Hertig erzählt zudem, dass es in ihrer Tierpraxis in Oftersheim keine besonderen Einsätze in Zusammenhang mit der Hitze gegeben habe. Es gab Fälle von Mückenstichen, die allergische Reaktionen ausgelöst haben. „Die meisten Hundehalter wissen sehr gut Bescheid, was ihren Tieren bei großer Hitze schadet und wie sie sich ihnen gegenüber verhalten sollen“, meinte die Tierärztin.

Natürlich birgt die Hitze auch Risiken für andere Tiere wie Pferde zum Beispiel, erklärt sie. Pferde schwitzen zwar schon bei Außentemperaturen über 25 Grad, verlieren dabei aber wertvolle Mineralstoffe. Daher soll ihnen neben Wasser auch mineralhaltiges Futter zugeführt werden.

Überhitzung sei auch für Kleintiere wie Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, Katzen oder Vögel eine große Gefahr, sagt Tierärztin Meadows-Hertig. Sie rät zu abkühlenden Maßnahmen wie schattige Plätze für den Käfig, regelmäßig den Wassernapf mit frischem Wasser füllen. Für die Katzen könnten zum Beispiel mehrere Wasserschalen aufgestellt werden. Zudem sollten in Ställen und Außengehegen genügend Schattenplätze zur Verfügung gestellt werden. Igel, Vögel und andere Wildtiere finden derzeit wegen der Trockenheit nur wenig Wasser, weil Bäche und Pfützen ausgetrocknet sind.

„Tierfreunde können den Wildtieren und den Vögeln im Garten oder auf dem Balkon mit flachen Wassertränken dabei helfen, ihren Durst zu stillen und sich abzukühlen, das wäre eine nette Geste“, so Meadows-Hertig. Das Wasser sollte jedoch täglich gewechselt und der Trinkbehälter sauber gehalten werden, um der Übertragung von Krankheitserregern vorzubeugen.

Was man sonst noch für seine Vierbeiner an heißen Tagen tun kann, um sie zu schützen, verrät uns Daniele Kühnel vom Hundesportverein Oftersheim. „Auf keinen Fall den Hund im Auto lassen“, rät sie, denn dort staut sich die Hitze schnell. Schon innerhalb einer Stunde kann sich das Innere eines geparkten Autos bis zu 46 Grad aufheizen. Körperliche Anstrengungen wie Fahrradfahren oder Bällchenspiele sollen in der Mittagshitze ebenfalls vermieden werden.

Gassi gehen im Schatten

Am besten morgens und abends in schattigen, kühlen Gebieten mit dem Hund Gassi gehen. Glücklicherweise bietet Oftersheim dafür reichlich Gelegenheit im Hardt, dem größten regionalen Waldschutzgebiet. Auch zu Hause sollte für Abkühlung gesorgt werden, empfiehlt Daniele Kühnel. Geeignet seien Sonnenschirme am Liegeplatz, Hundepool im Garten und Wasserspielzeuge. Kühlmatten oder auch Hundeeis können ebenfalls für Abkühlung sorgen. Hundehalter sollten, wo es erlaubt ist, mit dem Hund schwimmen gehen. Falls der Hund bei Ausflügen dabei sein muss, sollte für ausreichend frisches Wasser gesorgt sein.

Ob es öffentliche Wassernäpfe in Oftersheim gibt und ob Hunde aus den Brunnen trinken dürfen, war auf Nachfrage sowohl beim Hundesportverein als auch beim Rathaus nicht zu erfahren. Bei großer Hitze stellen aber manche Restaurant- und Biergartenbetreiber Wassernäpfe für Hunde bereit. Viele Vierbeiner nehmen das auch gerne in Anspruch.

Doch auch hier ist Vorsicht nötig. Aus dem gleichen Napf haben schon viele Hunde getrunken. Grundsätzlich besteht laut Spezialisten keine Gefahr, was Gemeinschaftsnäpfe betrifft, vorausgesetzt die Tiere sind gesund. Vorsicht sei geboten, Hunde aus stehenden Pfützen oder Weihern, in denen das Wasser nicht zirkuliere, trinken zu lassen. Am besten, man führe frisches Wasser mit für das Tier, empfiehlt Kühnel.

Zusammenfassend kann man sagen: Man sollte seine Vierbeiner bei großer Hitze nicht zu sehr anstrengen, viel Schatten suchen und ihnen unterwegs genügend Wasser zum Trinken bereitstellen.