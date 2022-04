Oftersheimer Frühlingsfest: gewachsene Sehnsucht ausgelebt

Oftersheim. Für viele Schausteller waren die vergangenen beiden Jahre aufgrund der behördlichen Einschränkungen während der Corona-Pandemie eine finanzielle Katastrophe, sind doch nahezu keinerlei Volksfeste möglich gewesen. Das erste Mal seit 2019 konnten die Oftersheimer nun jedoch wieder das beliebte Frühlingsfest besuchen – trotz der Tatsache, dass es in einer abgespeckten Form stattfand.

Altbekannte, aber auch neue Schausteller bauten ihre Imbissstände, Fahrgeschäfte und Losbuden in der Hoffnung darauf, dass möglichst viele Besucher nach der langen Auszeit auf den Festplatz hinter der Roland-Seidel-Halle kommen würden.

Ab 18 Uhr kaum Besucher

Festplatz Die Karussells drehen sich wieder

Organisatorin Ursula Roos vom Saarverband der Schausteller zieht ein überwiegend positives Fazit: „Wir sind im Grunde zufrieden damit, wie die vier Tage verlaufen sind. Das Frühlingsfest war an allen Tagen gut besucht und die Leute waren super gelaunt, aber das haben wir vermutlich auch den milden Temperaturen und dem Sonnenschein zu verdanken.“ Nichtsdestotrotz ist Roos der Meinung, dass die Menschen unabhängig vom Wetter eine gewachsene Sehnsucht nach Volksfesten haben und deshalb besonders viele Familien auf den Festplatz strömten. Vor allem das Kinderkarussell sei bei den Jüngsten gut angekommen, während das neue Fahrgeschäft „Marvel Station“ die etwas älteren Kinder und Jugendlichen begeistert habe. Ab 18 Uhr sei der Festplatz jedoch an allen Tagen wie leer gefegt gewesen, was Ursula Roos bedauerte.

„Wir sind froh über jeden einzelnen Besucher, der uns und unsere Branche in Oftersheim unterstützt hat“, machte die Organisatorin deutlich. Sie fügte hinzu: „Wir wissen natürlich, dass die Leute von der Pandemie gebeutelt genug sind, deshalb haben wir uns im Gegensatz zu anderen Schaustellern auch entschieden, die Preise so zu lassen, wie sie 2019 schon waren.“ Trotz gestiegener Energiepreise sei dies ein persönliches Anliegen zum Wohle der Bürger gewesen.

Hoffnung auf Sommertagszug

Dennoch geht Roos davon aus, dass auch die Betreiber in Zukunft die Preise für die Fahrgeschäfte und Losbuden anheben müssten. „Es heißt jetzt abwarten, wie es bei uns läuft und wie sich die Energiepreissituation entwickelt“, so Roos. Als Nächstes gehe es für sie und ihre Schaustellerkollegen nun erstmal zum Frühlingsfest ins nahe gelegene Sandhausen.

Auch Walter Schwab aus Reilingen, der mit seiner Frau Petra das erste Mal mit seinem Wagen beim Frühlingsfest Edelstahl, Schmuck und Taschen ausstellte, zeigte sich zum Abschluss zufrieden: „Dafür, dass es das erste Mal seit zwei Jahren stattfand, ist es ganz gut gelaufen.“ Petra Schwab ergänzte: „Es ist besser als zuhause darauf zu warten, dass die Corona-Pandemie endgültig vorbei ist.“ Daher planen die beiden, auch im nächsten Jahr beim Frühlingsfest dabei zu sein – wenn hoffentlich auch der traditionelle Sommertagsumzug stattfinden kann.