Oftersheimer Frühlingsfest soll in kleinerer Version stattfinden

Oftersheim. Das Frühlingsfest soll von Samstag, 9. April, bis Dienstag, 12. April, auf dem Festplatz stattfinden – allerdings in etwas abgespeckter Version, wie Guido Hillengaß vom Kulturamt der Gemeinde auf Anfrage dieser Zeitung mitteilt.

Nicht alle Beschicker, die normalerweise das Frühlingsfest mit ihren Angeboten beleben, hätten ihre Zusage erteilt, erklärt Hillengaß. „Aber auch sie sind derzeit im Ungewissen.“ Abhängig von geltenden Hygienevorgaben und eventuell Corona-bedingtem Krankenstand bei ihrem Personal könnten die Schausteller nicht wie üblich planen. Es gäbe trotzdem bereits Zusagen von einigen kleineren Fahrgeschäften, Losbuden und Süßigkeitenständen für das Oftersheimer Fest. Der Autoscooter fehle dieses Mal allerdings.

Ebenfalls fehlen wird der traditionelle Sommertagszug. Beide Grundschulen – größte Teilnehmergruppen des Zuges – hätten Bedenken ausgesprochen, sodass entschieden worden sei, den Zug durch die Oftersheimer Straßen einmal mehr ausfallen zu lassen.

Planung „ins Blaue hinein“

Die Planung erfolge aktuell „ins Blaue hinein. Wir müssen letztendlich schauen, was im April möglich ist“, so Hillengaß weiter, der betont, dass sich die Organisatoren strikt an die Landesvorgaben in Sachen Corona halten würden. Das Frühlingsfest solle dennoch ein erster Schritt Richtung Veranstaltungssommer werden. mgw