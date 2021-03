Oftersheim. Zum Bedauern von Bürgermeister Jens Geiß ist Oftersheim keine Insel der Glückseligen – wie in den Nachbarkommunen schlägt die Corona-Krise voll auf den Haushaltsentwurf des Jahres 2021 durch, der von den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag einstimmig verabschiedet wurde. Im Zuge dessen hat das Gremium auch beschlossen, dass die Abwasserbeseitigung unter Beibehaltung der aktuellen Gebührensätze von 2,18 Euro pro Kubikmeter für das Schmutzwasser und 1,10 Euro pro Quadratmeter für das Niederschlagswasser sowie einer kalkulatorischen Verzinsung von zwei Prozent kostendeckend betrieben werden. Kostenüber- oder Kostenunterdeckungen sollen innerhalb einer Fünfjahresfrist gemäß Kommunalabgabengesetz ausgeglichen werden.

AdUnit urban-intext1

„Unser Planentwurf schließt aus dem laufenden Geschäft mit einem Fehlbetrag von 2,562 Millionen Euro im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt schlagen rekordverdächtig hohe geplante Investitionen von 9,370 Millionen Euro zu Buche und verringern trotz einer Kreditermächtigung von insgesamt vier Millionen Euro den Bestand unserer Finanzierungsmittel um rund sechs Millionen Euro, so dass sich die liquiden Mittel der Gemeinde am Ende des Jahres bei geplanten 3,5 Millionen Euro bewegen könnten“, fasste Jens Geiß die Eckpunkte des 550 Seiten starken Zahlenwerkes zusammen, das von der Kämmerei unter der Amtsleiterin Sylvia Fassott-Schneider erstellt und von ihr auch im Anschluss detailliert erläutert wurde.

Rettungszentrum und Schule

Am meisten ins Gewicht falle, so legte der Rathaus-Chef dar, die Fertigstellung des neuen Domizils für die Freiwillige Feuerwehr und das Rote Kreuz, das im Laufe des zweiten Quartals bezugsfertig sein soll und in diesem Jahr mit rund 2,5 Millionen zu Buche schlägt. „Weiterhin investieren wir in die Theodor-Heuss-Schule für ihren Weg hin zur Ganztagsgrundschule weitere 1,5 Millionen Euro“, zählte er die größten Investitionsposten auf. Die gleiche Summe sei im Bereich des Kanalbaus beziehungsweise der Abwasserbeseitigung eingeplant.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stellungnahmen Kann sich Oftersheim die Beteiligung am Bellamar noch leisten? Mehr erfahren

Es sei ihm bewusst, schloss der Bürgermeister seine Ausführungen – bei denen er einerseits auf die Schwierigkeiten, andererseits auf Fortschritte im vergangenen Jahr einging – dass auch die Zusammenarbeit im Gemeinderat an manchen Stellen gehakt habe. Sei es aufgrund der Corona-bedingt ausgefallenen Sitzungen oder zum Teil aufgrund mangelhafter Kommunikation: „Ich möchte mich hierfür ganz persönlich bei Ihnen entschuldigen.“

Ordentliche Erträge sinken

AdUnit urban-intext2

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 sinken die ordentlichen Erträge um 642 710 Euro, stellte Sylvia Fassott-Schneider fest. „Den Ausschlag dafür geben die gesunkenen Erträge aus der Gewerbesteuer sowie die geringer werdenden Anteile der Gemeinde an der Einkommenssteuer. Auch die Schlüsselzuweisungen sinken, ebenso wie die Erträge aus der Vergnügungssteuer“, erläuterte sie die Hauptgründe und prognostiziert: „Hält der Lockdown länger an, ist zu befürchten, dass die Erträge aus der Gewerbe- und der Vergnügungssteuer weiter sinken. Dann ist auch mit nochmals zurückgehenden Benutzungsgebühren zu rechnen.“

Obwohl der Haushalt unter der Prämisse eines Sparhaushaltes geplant war, liegen die ordentlichen Aufwendungen bei gut 30,4 Millionen Euro, allerdings 412 675 Euro unter dem Planansatz des vergangenen Jahres – bei gestiegenen Abschreibungen um 130 800 Euro.

AdUnit urban-intext3

„Trotz der Einsparungen decken die laufenden Erträge nicht die laufenden Aufwendungen, es entsteht ein Fehlbetrag von gut 2,56 Millionen Euro“, rechnete die Kämmerin vor. Als Konsequenz müssten neben drastischen Einsparungen auch Erhöhungen auf der Ertragsseite folgen, sei es durch Anhebung des Kostendeckungsgrades der kostenrechnenden Einrichtungen, durch Gebührenerhöhungen und durch eine deutliche Anhebung der örtlichen Hebesätze. „Allerdings ist man sich auch auf politischer Seite einig, in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie den Bürgern nicht noch zusätzliche Lasten aufzubürden“, kann sie Entwarnung geben.

AdUnit urban-intext4

So schließt das Planjahr mit einem Fehlbetrag von über 2,56 Millionen Euro, der nach der Gemeindehaushaltsverordnung unverzüglich zu decken ist. Das geschieht durch die Verrechnung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses. Im Zuge der guten Jahresabschlüsse 2016 bis 2019 konnten hier Überschüsse von über sieben Millionen Euro der Rücklage zugeführt werden, aus dem außerordentlichen Ergebnis bislang gut eine Million Euro der Rücklage aus dem Sonderergebnis, so dass die Abdeckung des Fehlbetrages möglich ist.

Durch das Abschmelzen des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von gut sechs Millionen Euro – trotz einer Kreditaufnahme von vier Millionen Euro – nimmt die Liquidität der Gemeinde um gut 63 Prozent innerhalb eines Haushaltsjahres ab, während die Verschuldung steigt. „Problematisch ist die Tatsache, dass die laufenden Auszahlungen nicht durch die laufenden Einzahlungen gedeckt werden können, es fehlen 807 150 Euro“, mahnte Sylvia Fassott-Schneider.

Grundsätzlich müsse aus der laufenden Verwaltung ein Mindestzahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden, der den Tilgungsleistungen, in diesem Jahr 111 500 Euro, entspricht. Konkret bedeute dies, dass sich die Gemeinde im Grunde weder ihre Auszahlungen noch ihre Kredite leisten kann, für die, sofern möglich, fünf tilgungsfreie Anlaufjahre in Anspruch genommen werden.

Für den im Finanzhaushalt eingeplanten Kredit in Höhe von vier Millionen Euro wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung aus dem vergangenen Haushalt von 2,5 Millionen Euro beansprucht sowie eine neue Kreditermächtigung von 1,5 Million Euro.

Die liquiden Mittel werden Ende des Haushaltsjahres 2021 voraussichtlich noch bei knapp 3,5 Millionen Euro liegen.

Mittelfristig sieht’s besser aus

Nach dem Corona-bedingten Einbruch wird für die Folgejahre wieder mit einem deutlichen Anstieg der kommunalen Steuereinnahmen gerechnet. Die ordentlichen Aufwendungen werden sich bis 2023 um die 30 Millionen herum einpendeln. 2024 werden voraussichtlich die Transferaufwendungen dazu führen, dass die Aufwendungen bei fast 31,4 Millionen Euro liegen. Ein Gewinn im Ergebnishaushalt kann – sofern die Einnahmen so sprudeln wie prognostiziert – im Planjahr 2023 erwartet werden. In den Finanzhaushalten 2022 bis 2024 übersteigen die Einzahlungen jeweils die Auszahlungen, so dass der vorgeschriebene Mindestzahlungsüberschuss erreicht wird und sogar noch Mittel zur Finanzierung der Investitionen genutzt werden können.

„Blickt man auf die Abnahme der Liquidität alleine in den nächsten beiden Jahren und berücksichtigt man dann noch mögliche Unwägbarkeiten der Konjunktur, die sich auf die Einnahmen auswirken, dann kann man im Haushalt der Gemeinde durchaus ein strukturelles Problem erkennen“, warnte die Expertin für die kommunalen Finanzen in ihrem Fazit. „Die Aufwendungen müssen gesenkt werden, Einsparungen sind unerlässlich. Bei den Investitionen gilt es zu überlegen: Was ist erforderlich? Was muss die Kommune wirklich leisten? Gibt es alternative Finanzierungsmöglichkeiten?“

Nach wie vor sei die Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionen zwingend notwendig. Darüber hinaus gelte es bei allen Investitionen die zu erwirtschaftenden Abschreibungen zu bedenken.

„Auch die Rechtsaufsichtsbehörde hat in der aktuellen Haushaltsgenehmigung ,eine nachhaltige Konsolidierung zur Aufrechterhaltung der Zahlungs- und Handlungsfähigkeit’ für alternativlos erachtet“, untermauerte Sylvia Fassott-Schneider abschließend ihre Forderung.