Oftersheimer Gemeindrat spricht über Elternbeiträge

Oftersheim. Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats findet am Dienstag, 22. Juni, um 18 Uhr in der Kurpfalzhalle statt.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Neufestsetzung der Elternbeiträge für die Gruppenangebote in den örtlichen Kindertageseinrichtungen für das Kindergartenjahr 2021/2022, eine Ergänzungsvereinbarung über die Beteiligung an den Kosten für die Realisierung der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach/Hardtbach sowie der Geschäftsbericht des gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen für 2020.

