Oftersheimer Grundschüler löchern Redakteur mit Fragen

Oftersheim. Im Zuge des Projekts „Klasse Kids“ befassten sich die Viertklässler der Friedrich-Ebert Schule in den vergangenen Tagen intensiv mit dem Lesen der Schwetzinger Zeitung. Aufgrund dessen besuchte am Mittwoch unser Redakteur Andreas Lin die Grundschule und berichtete den Kindern über die vielen Erfahrungen, die er in seiner Zeit als Journalist bei der Zeitung schon alle gemacht hat.

Die neugierigen Schüler in den drei Klassen der Lehrer Veronika Waidmann, Enrico Hoffmann, Ines Hieltscher und Birgit Schramm stellten ihm dabei die verschiedensten Fragen. Die 4b interessierte sich besonders für den Druck der Zeitung. „Wie viele Zeitungen können in drei Stunden gedruckt werden?“ „Wie viel kostet eine Rolle Druckpapier?“ oder „Was passiert wenn die Druckmaschine kaputtgeht?“. Die Antwort von Lin, dass die 15 000 Exemplare der Schwetzinger Zeitung , die jeden Tag produziert werden, innerhalb von maximal 30 Minuten gedruckt sind, brachte die Schüler zum Staunen. Genauso wie die mehreren Millionen Euro, die man jährlich für rund 20 000 Tonnen an Papier ausgibt.

„Was ist, wenn Leute wichtige Informationen nicht veröffentlichen wollen?“, fragte ein Schüler. „Dann versuchen wir, andere Quellen zu nutzen“, meinte Lin. Jedoch müsse immer bei den betroffenen Personen nachgefragt werden, das sei ein journalistisches Gebot. Eine häufig gestellte Frage war, was mit wichtigen Informationen passiere, die erst in der Nacht gemeldet werden. „Wird dann die Zeitung noch mal gedruckt?“ Das geht natürlich nicht. Aber dafür gebe es ja die digitale Zeitung: „Dann stellen wir die Nachricht am nächsten Morgen so schnell wie möglich online.“

Wie leicht ihm das Schreiben falle, wurde der Redakteur mehrfach gefragt. Über positive Dinge schreibe er viel lieber und dann falle ihm das dementsprechend leicht. „Bei traurigen Meldungen, vor allem bei Nachrufen über Personen, die man eventuell noch selbst kannte, schreibt man nicht so gerne“, erklärte Lin. Auf die Frage, ob er auch zu großen Sportereignissengehe, erzählte Lin, dass es für eine Lokalzeitung wichtig sei, über Dinge zu berichten, die hier passieren, also zum Beispiel in Oftersheim. Aber als Sportredakteur sei er regelmäßig bei Spielen des SV Sandhausen in der 2. Fußball-Bundesliga dabei.

Als die Schüler auf die Arbeitszeiten zu sprechen kam, hatte Andreas Lin eine Nachricht, die die Langschläfer in der Klasse aufhorchen ließ, denn der Arbeitstag beginne in der Regel frühestens gegen 9 Uhr, für die Onliner schon früher. Allerdings gehört auch zur Wahrheit, dass der Abend durchaus bis 23 Uhr oder länger dauern kann. Dafür dürfe man aber später kommen. „Aber es gibt halt auch manchmal Situationen oder Ereignisse, da muss man eben länger da sein – etwa wenn etwas Unvorhergesehenes passiert“, ergänzte der seit über 30 Jahren für die Schwetzinger Zeitung arbeitende Redakteur.

Ein Schüler überraschte Lin mit der Frage, ob er selbst ein „Promi“ sei. Das zwar nicht, sagte er, aber bekannt sei er durch die Tätigkeit bei der Zeitung schon. Das sei aber auch von Vorteil, denn es gebe im Alltag des öfteren Situationen, bei denen er von Leuten, die ihn von seinen Artikeln aus der Zeitung kennen, angesprochen wird und die auch Tipps und Hinweise für neue Berichte liefern. Als die jeweilige Schulstunde der Klassen zu Ende war, da waren längst noch nicht alle Fragen beantwortet. Aber der Redakteur war begeistert, wie gut sich die Schüler auf seinen Besuch vorbereitet hatten.

Parallel organisierten die Lehrkräfte einen Lesewettbewerb, bei dem jeder Schüler der zweiten Klassen sein Buch vorstellen und daraus vorlesen durfte. Die zwei besten Schüler aus den jeweiligen Klassen kamen weiter und traten unter Aufsicht der Lehrer, die als Jury agierten, gegeneinander an. Neben einem Auszug aus ihrem eigenen Buch, wurde den Schülern ein fremder Text zum Vorlesen vorgelegt, um letztlich einen Gewinner zu küren. Im Laufe der Woche sind auch die Sieger der anderen Klassen mit dem Vorlesen dran.

