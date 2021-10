Oftersheimer Hofflohmarkt feiert gelungene Premiere

Oftersheim. „Nach der langen Zeit mit den Lockdowns war es, wirklich schön die Gemeinde wieder so lebendig zu sehen“, teilt Organisatorin Kerstin Schnabel nach dem ersten Oftersheimer Hofflohmarkt mit. „Insgesamt war es für das erste Mal richtig gut. Überall im Ort waren Menschen unterwegs und haben sich viel unterhalten“, kann sie erfreut resümieren. „Bei dem schönen Wetter hatten wir eigentlich mit noch mehr Menschen gerechnet, aber vielleicht muss es sich einfach in der Gemeinde noch mehr herumsprechen.“

Im Vorfeld der Veranstaltung hatten sich alle Bürger mit Garage, Hof oder Vorplatz online registrieren und im Anschluss den Standort des eigenen Verkaufsstands vermerken können. Eine Karte mit den verschiedenen Ständen konnten sich die Besucher über einen QR-Code ansehen. Die Inspiration für diese Art der Organisation hatte Kerstin Schnabel von der Gemeinschaft „Lebendiges Oftersheim“ bei einer ähnlichen Veranstaltung in Altlußheim.

Insgesamt hatten sich schließlich 120 Menschen mit ihren Ständen für die vierstündige Veranstaltung am Samstag registriert. „Die Verkäufer haben sich sehr viel Mühe gemacht, ihre Ware ansprechend zu präsentieren und es war interessant die Höfe, Garagen und Gärten zu sehen, die normal verschlossen sind“, kann Schnabel im Nachgang berichten. Da die Stände jedoch in ganz Oftersheim verteilt waren, sei die Resonanz der Beteiligten an die Veranstalter sehr unterschiedlich ausgefallen.

Nächstes Mal mehr Zeit

„Manche Stände waren etwas abgelegener platziert, da waren die Teilnehmer etwas enttäuscht darüber, dass bei ihnen so weniger Laufkundschaft vorbeikam“, berichtet Schnabel. Dieses Problem wolle man bei zukünftigen Hofflohmärkten von mehreren Seiten angehen.

„Auf jeden Fall sollte es beim nächsten Mal länger gehen“, blickt die Organisatorin in die Zukunft. „Die Kundschaft hat teilweise weite Wege zurückgelegt und sich gesellig mit den Verkäufern unterhalten, da ist die Zeit schon wirklich zu schnell vergangen.“ Außerdem gebe es dann mehr Möglichkeiten für die etwas vom Ortskern entfernten Stände, ebenfalls entdeckt zu werden. „Wir müssen in Zukunft auch im Vorfeld noch viel mehr Werbung machen.“ Es habe zudem zahlreiche Ideen und Anregungen gegeben, die die Mitglieder von „Lebendiges Oftersheim“ nun in ihrer nächsten Sitzung besprechen wollen.

Doch selbst die Verkäufer, bei denen nicht die ganz großen Menschenmassen vorbeigekommen waren, haben der Premiere des Hofflohmarkts Vorteile abgewinnen können. „Die meisten haben positiv gesehen, dass sie ihre ganzen Sachen jetzt schon sortiert haben und nur noch in Kisten verpacken mussten“, so Kerstin Schnabel.

Aufregend für Kinder

Neben den erwachsenen Stöberern kamen auch die jüngeren Besucher auf ihre Kosten. „Für die Kinder war es sehr aufregend. Da kamen die Eltern auch manchmal gar nicht so weit, weil die Jüngsten unterwegs angefangen haben, miteinander zu spielen“, kommentiert Schnabel amüsiert.

Susanne Golonko aus Oftersheim hat sich gerne schon beim ersten Hofflohmarkt beteiligt. „Wir wohnen ein bisschen am Rand der Gemeinde, zu Schwetzingen hin, dafür lief es gut. Plakate wären beim nächsten Mal aber sinnvoll.“ Zusätzlich zum eigentlichen Zweck der Veranstaltung habe der Flohmarkt für Golonko zu netten Gesprächen mit Nachbarn und neuen Bekannten geführt. „Wir würden definitiv wieder mitmachen“, verspricht sie. Nach den überwiegend positiven Erkenntnissen der Premiere stehen die Chancen wohl gut, dass sie dazu Gelegenheit haben wird. zg/lh

