Oftersheimer können sich für Impfung anmelden

Oftersheim. Nach der positiven Resonanz auf die Vor-Ort-Impfungen in allen 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises wiederholt das Landratsamt zusammen mit den Städten und Gemeinden im Landkreis die Aktion - auch in Oftersheim. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Vorbehaltlich der Zuverlässigkeit der Impfstofflieferungen plant das Landratsamt derzeit mit 1500 Impfungen in jeder Großen Kreisstadt sowie 150 in den übrigen Kommunen des Kreises.

AdUnit urban-intext1

Das heißt, auch in Oftersheim können 150 Impfdosen zusätzlich verimpft werden. Berechtigt sind alle, die mit Hauptwohnsitz in Oftersheim wohnen und mindestens 18 Jahre alt sind. Oftersheimer können sich dazu ausschließlich am Montag, 28. Juni, ab 8.30 Uhr zum Impftermin anmelden. Um auf die Impfliste zu kommen, müssen sich Interessierte telefonisch unter 06202/59 71 31 bei den Verantwortlichen melden. Per E-Mail ist eine Anmeldung nicht möglich.

Absage per E-Mail

Wenn alle Impftermine vergeben sind, ist keine Anmeldung mehr möglich, erklärt die Gemeindeverwaltung. Wer einen Impftermin bekommt, aber nicht einhalten kann, soll diesen schnellstmöglich per E-Mail impfung@oftersheim.de absagen. Geimpft wird am Donnerstag, 1. Juli, in der Mannheimer Straße 59. Die Zweitimpfung ist am Donnerstag, 12. August.

Die Aufklärungs- und Einwilligungsbögen sollen zum Impftermin mitgebracht werden.

AdUnit urban-intext2