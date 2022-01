Oftersheimer Kurpfalzhalle wird in Roland-Seidel-Halle umbenannt

Oftersheim. Nun ist Roland Seidel offiziell nach mehr als 53 Jahren in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Kurpfalzhalle verabschiedet worden. Als Überraschung hat Bürgermeister Jens Geiß mit der Zustimmung des Rates die Halle nun umbenannt. Sie trägt nun den Namen des Ehrenbürgers: Roland-Seidel-Halle. Dieser tritt nun nach insgesamt 53 Jahren im Dienste der Gemeinde seinen Ruhestand an.

