Oftersheim. Die Oftershasis erfreuen sich großer Popularität. Das beweisen nicht zuletzt die Fotos, die auch unsere Redaktion erreichen. Für kleine und große Künstler sind die knuffigen Kerlchen in erster Linie Rohlinge aus Holz, denen sie eine individuelle Note verleihen - und erst danach haben sie die Funktion eines Glücksbringers. Denn für eine Verlosungsaktion des Vereins „Lebendiges Oftersheim“ hat Simon Stelgens von S-Quadrat Konzepte die 20 Zentimeter großen Sympathieträger in einer Auflage von 1500 Stück hergestellt. Sie werden in verschiedenen Geschäften der Hardtgemeinde verkauft.

Die elfjährige Jalda aus Ketsch, die in die Neurottschule geht, stellt uns ihren wirklich niedlichen Oftershasi vor. Er steht inmitten einer Blumenwiese und hat sogar – im Gegensatz zum Original – noch Ärmchen bekommen © Müller

Sie haben im vergangenen Jahr zuerst die Herzen der Oftersheimer im Sturm erobert - und dann unter #Oftershasi ihren Siegeszug in den sozialen Medien angetreten. Vielleicht passiert das ja jetzt wieder? Vor ziemlich genau zwölf Monaten hatte Simon Stelgens gemeinsam mit der Mannheimer Cartoonistin Annika Frank die Idee, den Menschen die Osterzeit im Lockdown zu versüßen. „Die tollen Regenbogenbilder in den Fenstern haben damals den Anstoß für meine Idee gegeben“, erzählt Simon Stelgens. „Und weil wir ja eine Schreinerei haben, war eine Sägearbeit naheliegend.“

Dass sich die Pandemie zwölf Monate später sogar noch verschärft hat, damit hätten die beiden sicher nicht gerechnet. Und deshalb ist es ein schöner Gedanke, die kleinen Schlappohren zu neuem Leben zu erwecken.

Die folgenden Geschäfte verkaufen die Oftershasis weiterhin zum Preis von 1,50 Euro pro Stück: Bauernladen Gieser, Blumenhaus Geider, Concordia-Versicherungen Rüttinger, Hardtwald-Apotheke, Ingeborg’s Floristik, Kurpfalz-Apotheke, Landbrotbäckerei Schnabel, Mozart-Apotheke, Optik Lenk, der Hersteller S-Quadrat Konzepte selbst sowie das Fachgeschäft Wein Weber.

Gutscheine und vieles mehr

Jedes Exemplar ist mit einer Losnummer versehen. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, die die Oftersheimer Geschäftswelt zur Verfügung stellt. Darunter befinden sich viele Einkaufsgutscheine im Wert von 10 bis 50 Euro, aber beispielsweise auch 500 Euro in bar oder - über den gleichen Betrag - ein Innenarchitektur-Gutschein sowie eine Profi-Gardinenpflege im Wert von 250 Euro, um nur einige zu nennen. Verkauft werden die Oftershasi-Lose noch bis zum heutigen Dienstag, 6. April. Die Ziehung erfolgt schon einen Tag später.

Aber selbst wenn die Nummer auf dem erworbenen Oftershasi nicht unter den Gewinnern sein sollte, bedeutet das nicht, dass der Besitzer eine Niete gezogen hat. Denn noch immer können die Exemplare dann ihren Zweck als originelle Oster- beziehungsweise Frühjahrsdekoration in der Wohnung bestens erfüllen.

Und weil die Figur so leicht ist, eignet sie sich natürlich auch gut als nachträgliches Ostergeschenk, das man dem Nachbarn als Gruß in den Briefkasten stecken kann.