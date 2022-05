Oftersheimer Motorsportclub fährt jetzt Automobilslalom

Oftersheim. Der Motorsportclub (MSC) hat sich einem neuen Betätigungsfeld zugewandt und absolviert nun seit 2021 auch Fahrten im Automobilslalom. Im Vereinsauto, einem VW Polo 86 C, sind die beiden Oftersheimer Luca Kumpf und Max Brand in der gerade begonnenen Saison am Start.

Der 20-jährige Kumpf ist bereits seit seinem siebten Lebensjahr im Motorsport aktiv. Acht Jahre lang fuhr der Oftersheimer für den AMC Reilingen im Jugendkartslalom. „Mein Heimatverein Oftersheim arbeitet seit vielen Jahren mit dem AMC zusammen und deshalb startete ich aufgrund der sportlichen Möglichkeiten für Reilingen“, blickt Kumpf zurück. „Aufgrund meiner Körpergröße passte ich 2017 nicht mehr ins Jugendkart und musste ein Jahr ohne motorsportliche Aktivitäten auskommen.“

2018 absolvierte er mit dem Einstieg in den ADAC Youngster Cup seine ersten Schritte im Slalom. „Aufgrund meines fünften Platzes im Endklassement in der Saison 2019 in Nordbaden wurde ich zum Endlauf des Deutschen Motor Sport Bundes nach Urloffen eingeladen und wurde dort 34. von 84 Teilnehmern.

2021 folgte in Zusammenarbeit mit seinem Vater Ralf Kumpf, Vorsitzender des Ortsclubs, der Einstieg in den Slalomsport, für den der VW Polo vorbereitet wurde. Im Endklassement der Meisterschaft des ADAC Nordbaden belegte Kumpf unter 38 Fahrern den elften Platz und in der Klasse bis 1400 Kubikzentimeter seriennah Rang fünf von zwölf.

Ein „Lehrjahr“ möchte unterdessen Max Brand absolvieren. Der 22-Jährige bestreitet immerhin seine ersten Fahrten. „Ich bin somit absoluter Neuling im Motorsport. In den Trainings mit dem Clubauto musste ich erstmal das Fahrzeug kennenlernen und die Aufgabenstellung im Automobilslalom verinnerlichen.“

„Für mich ist es jetzt vor allem wichtig, Erfahrung zu sammeln, mich langsam heranzutasten und mich auch in den Trainingseinheiten stetig zu verbessern“, zeigt sich Brand ehrgeizig. „Dieses Jahr wird ein Lehrjahr sein für mich, um alles umsetzen zu können und mit Spaß und Freude mein Hobby zu bestreiten.“

Der nächste Slalomlauf für die beiden jungen Oftersheimer Fahrer findet nun bereits am Sonntag, 15. Mai, auf der Kartbahn in Nussloch statt.

