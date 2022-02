Oftersheimer Musiker proben jetzt im Werkraum der Grundschule

Oftersheim. Nachdem Umbau der Theodor-Heuss-Schule (THS) hat der Musikverein nun auch wieder einen Proberaum. „Wir sind jetzt in einem Werkraum und haben auch ein kleines Lager für unsere Noten und Instrumente“, erklärt Geschäftsführer Helmut Klee.

Durch die Arbeiten in der THS konnten die Musiker nicht mehr in den Filmsaal im Keller der Schule. „Die Brandschutzmaßnahmen haben das Prozedere etwas in die Länge gezogen, aber die Schulleitung und auch Bürgermeister Jens Geiß waren kooperativ. Fest steht wohl noch nicht, ob wir dort bleiben – oder in die noch nicht zurückgebaute Küche kommen. Möglicherweise wird dieser Raum aber auch für die Schüler gebraucht.“

Das bestätigt auch Guido Hillengaß von der Verwaltung: „Die Theodor-Heuss-Schule wird dreizügig, deshalb brauchen die Schüler vier Klassenzimmer mehr. Alles andere steht noch in den Sternen, aber die Schule geht vor.“

Die Mitglieder des Musikvereins dürfen jedoch auch im Rose-Saal proben. „Wir sollen den Werkraum nutzen, aber für größere Proben ist das möglich“, sagt Klee. Außerdem steht auch die Jahreshauptversammlung bevor.

Es werde nur von wenigen Auftritten zu berichten sein, dafür gebe es umso mehr Ehrungen verdienter Mitglieder, kündigt der Musikverein in einer Pressemitteilung an.

Anträge einreichen

Die Jahreshauptversammlung findet im Rose-Saal in der Mannheimer Straße 95 statt. Termin ist am Samstag, 19. Februar, 15 Uhr. Zwei Dutzend Ehrungen stehen an, „da im vergangenen Jahr die Ehrungen verschoben wurden, um die Versammlung möglichst kontaktarm zu halten“. Zudem sind Neuwahlen des Vorstands geplant. Anträge zur Tagesordnung können bis Dienstag, 15. Februar, bei der Vorsitzenden Hedwig Gutzki per Post oder E-Mail an hedwig.gutzki@musikverein-oftersheim.de eingereicht werden.

Die Jahreshauptversammlung wird gemäß der aktuell gültigen Corona-Verordnung unter 2Gplus-Regeln und ohne Bewirtung durchgeführt. Entsprechende Nachweise über den jeweiligen Geimpften- oder Genesenstatus sowie Tests müssen beim Eintritt vorgezeigt werden.