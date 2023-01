Oftersheimer Natur-AG-Kinder führen große Umfrage durch

Oftersheim. „So schlaue Kinder“, freute sich eine Frau gleich nach ihrer kurzen Befragung. Gerade hatte sie im Verlauf einer Umfrage der Natur-AGs der beiden Oftersheimer Grundschulen den Mädchen und Jungs geduldig Fragen zum Thema „Energiesparen in Oftersheim“ beantwortet. Acht Wochen lang haben sich die Schüler der Klassen zwei bis vier zusammen mit ihren AG-Leitern, den beiden Biologen Holger Hitzelberger und Peter Rösch, in vielfältiger Weise das in diesen Zeiten besonders aktuelle Thema „Energie“ erarbeitet, nun wollten die Kinder zum Abschluss aber noch ganz genau wissen, ob und wie ihre Mitbürger denn tatsächlich auch Energie sparen.

„Nach der Befragung von über 200 erwachsenen Passanten in den Straßen von Oftersheim und der gemeinsamen Auswertung an der Tafel in den Klassenzimmern stehen nun die Ergebnisse fest“, schreibt Peter Rösch in einer Pressemitteilung der AG: Die insgesamt befragten 205 Personen seien zunächst nach den Gründen gefragt, warum man unbedingt Energie sparen sollte. 146 Personen war der „Schutz von Klima und Natur“ wichtig, 111 nannten „Geld sparen“ als guten Grund und 31 wollen damit vermeiden, Russlands Kriegskasse durch Energiegeschäfte zu stützen. „Mehrfachnennungen waren bei dieser Frage möglich“, erklären die beiden AG-Leiter dazu.

Oftersheimer Natur-AG: Fast die Hälfte heizt mit Gas

Die Frage „Womit heizen Sie“ beantworteten 101 Personen mit „Gas“, 41 mit „Öl“, 16 mit „Fernwärme“, 12 mit „Strom“, je 8 mit „Holz“ oder „Holzpellets“ und 7 weitere mit einer „Wärmepumpe“. Ein Dutzend Personen machte dazu allerdings keine Angaben.

Bei der dritten Frage gaben schließlich 155 Personen an, in diesem Winter tatsächlich besondere Maßnahmen zu ergreifen, um Energie zu sparen. 47 der Befragten tun das nicht. Häufig wurde Gängiges genannt wie „weniger heizen“ oder „das Licht ausmachen beim Verlassen des Raumes“, aber auch aufwändigere Maßnahmen wie „das Dach dämmen“ oder „eine Solaranlage bestellen“. 32 der 205 Befragten (16 Prozent) haben solch eine Solaranlage schon auf ihrem Dach installiert und 71 (35 Prozent) gaben an, Öko-Strom, also Strom aus regenerativen Energiequellen wie Sonne, Wind und Wasserkraft, für ihr Heim zu beziehen.

Die beiden Biologen Holger Hitzelberger (l.) und Peter Rösch haben die Natur-AGs in Oftersheim zu einer Institution gemacht. © Michael Wiegand

Die Frage, ob sie Auto fahren, beantworteten 155 Personen mit „Ja“, wovon 95 (61 Prozent) erklärten, jetzt weniger zu fahren als zuvor. 60 Personen (39 Prozent) verneinten dies. „Womit fahren Sie sonst noch“, wollten die Kinder als nächstes wissen, Mehrfachnennungen waren auch hier möglich. 141 der 205 Befragten fahren Fahrrad, 57 nutzen den ÖPNV, 19 gaben an, zu Fuß zu gehen. Motorrad, E-Roller, Inliner, Motorroller und Rollator wurden von je einer Person genannt. Auffallend ist, dass ungefähr drei Viertel der Befragten Fahrräder nutzen, aber nur ein Viertel öffentliche Verkehrsmittel.

Die energiesparendste Art des Lüftens ist das „Stoßlüften“. Dabei werden die Fenster einige Minuten lang weit aufgerissen, damit sich die Luft austauschen kann. Währenddessen wird die Heizung auf 0 gedreht. 26 befragte Personen kannten den Begriff nicht. 179 konnten ihn erklären, haben aber oft - so die Kinder - erst einmal „das mit der Heizung ausdrehen vergessen“.

Oftersheimer Natur-AG: Auch „Hausmittel“ greifen

Die letzte Frage der Kinder lautete: „Verraten Sie uns Ihren Lieblings-Energiespar-Tipp?“ Die Antworten waren wieder facettenreich. „Weniger heizen“ und das „nur wenn nötig“ schlugen viele Oftersheimer vor nach dem Grundsatz: „1 Grad weniger spart 6 Prozent Heizenergie.“ „Weniger“ oder „langsamer“ oder „kein“ Auto fahren wurden oft genannt, ebenso „beim Kochen Restwärme nutzen“ oder „Nudelwasser mit dem Wasserkocher vorkochen.“ Das verbraucht weniger Strom oder Gas als das Kochen nur mit dem Herd. „Dicker anziehen“, „warme Socken“ und „schneller“ oder „kalt“ duschen waren häufige Tipps, aber auch bewährte Methoden aus früheren Zeiten wurden hie und da wiederentdeckt: Gemütliche Familienabende mit Kerzenlicht und unter der Kuscheldecke wurden ebenso genannt sowie das Abhängen der Zimmertüren mit dicken Decken, um nur bestimmte Zimmer heizen zu müssen.

Auch wer „Geräte nicht auf Standby“ belässt, sondern zum Beispiel wie auch „das Handy nachts ausschaltet“, spart immer wieder ein bisschen Strom und wer „nachts die Rollläden herunter“ lässt, spart zudem Heizkosten. Ebenso mit dem Hinterlegen der Heizkörper mit Reflektorfolie oder dem Abdichten von Tür- und Fensterrahmen. Sogar „weniger Fernsehen“ war ein Lieblingstipp.

Oftersheimer Natur-AG: Leiter rufen zum Mitmachen auf

„Die vielen Energiespartipps der Oftersheimer Mitbürger, gesammelt von den Kindern der Natur-AG, lassen sich im Kleinen und ohne viel Aufwand ganz leicht umsetzen“, betont das AG-Leiterduo Holger Hitzelberger und Peter Rösch. „Jetzt müssen nur noch alle dabei mitmachen.“