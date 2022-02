Oftersheimer Pfarrer Habicht lädt zur närrischen Predigt ein

Oftersheim. In der evangelischen Kirche wird es bald närrisch: Am Sonntag, 27. Februar, findet schon zum zweiten Mal nach 2020 ein besonderer Gottesdienst in der Christuskirche statt. Um 10 Uhr gestalten „Narrenpfaff“ Tobias Habicht und Bezirkskantor Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer gemeinsam einen närrisch geprägten Gottesdienst mit spezieller Musik.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gelten die aktuellen Corona-Regelungen mit 2G. Es werden nach den Angaben von Pfarrer Habicht keine Kontaktdaten mehr erfasst. Interessierte dürfen gerne verkleidet in den Gottesdienst kommen, „je bunter auch die Gemeinde aussieht, desto besser ist es“, schreibt Habicht.

Begegnungen mit den Nachbarn

Am vergangenen Sonntag endete außerdem die regionale Predigtreihe zu den „blauen“ Lieblingsliedern. „Seit 2018 begleitet uns das neue, blaue Liederbuch in unseren Gemeinden und es birgt noch so manchen Schatz. 2021 überwiegend im digitalen Raum unterwegs, sind wir froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr in Präsenz unterwegs sein konnten. Schöne Begegnungen, wunderbare Kirchen und noch viel besser – sehr dankbare Gemeinden habe ich erlebt“, erklärt Pfarrer Habicht. Im Gottesdienst legte er den Fokus auf den Frieden. „Er ist immer in Gefahr. Deshalb muss man etwas für ihn tun. Jeder kann das. Wir versuchen, eine gute Nachbarschaft zu pflegen. Ganz bewusst, weil es wichtig ist und weil wir die vielen Beispiele kennen, wo es nicht funktioniert. Wir achten auf den anderen und sprechen immer ein paar Worte miteinander“, schreibt Habicht zu diesem Thema. zg/nina

