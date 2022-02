Oftersheimer Pfarrer Tobias Habicht: Lieblingslied bringt tröstliche Nachricht

Oftersheim. Freude, Hoffnung, Erlösung – unter anderem diese Botschaften werden durch Lieder in die Welt getragen. So sieht es zumindest Pfarrer Tobias Habicht. Bei der Predigtreihe „Da wohnt ein Sehnen tief in uns“ stellt er am Sonntag, 6. Februar, ab 10 Uhr sein Lieblingslied vor. Auch ein Abendmahl ist an diesem Tag geplant. „Die gute Nachricht, dass Gott wieder heil machen will, was Menschen alles missrät. Lieder tragen diese Botschaft in die Welt. Lieder, die nicht nur zur Stillen Nacht passen, sondern auch zu den Tagen und Wochen danach“, sagt Habicht.

Die Predigtreihe beschäftigt sich mit ausgewählten Liedern aus dem 2018 erschienenen, blauen Gesangbuch, das neues geistliches Liedgut enthält. „Seit 2018 begleitet uns das neue, blaue Liederbuch in unseren Gemeinden und es birgt noch so manchen Schatz. 2021 überwiegend im digitalen Raum unterwegs, sind wir froh und dankbar, dass wir in diesem Jahr in Präsenz unterwegs sein können. So bin auch ich in den kommenden Wochen viel in anderen Gemeinde zu Gast“, erklärt Habicht.

Favorit stammt aus England

Das Lied, das er selbst als Teil der Predigtreihe vorstellen möchte, stamme aus England. „Es ist vielleicht schon um die 500 Jahre alt. Gedruckt wurde es zuerst im 18. Jahrhundert“, weiß Habicht. „God rest you merry, gentlemen – Gott mache euch fröhlich, liebe Leute“, so der Titel. „Und nichts möge euch erschüttern, denn Jesus Christus, unser Heiland, wurde am Weihnachtstag geboren, um uns, die wir in die Irre gegangen sind, alle von der Macht des Satans zu erlösen: O welch tröstliche und fröhliche Nachricht“, übersetzt der Oftersheimer Geistliche sein persönliches Lieblingslied aus dem blauen Liederbuch. „Und auch wenn das Fest selbst mittlerweile seit einiger Zeit vorbei ist: Die Weihnachtsbotschaft wirkt weiter“, freut sich Tobias Habicht.

Die folgenden Strophen erzählten die bekannte Weihnachtsgeschichte, führt Habicht aus: „Die Engel, die den Hirten von Jesu Geburt im Stall berichten, Maria, die die Worte der Hirten in ihrem Herzen bewegt. Die alte Geschichte, die Jahr für Jahr wieder Menschen anrührt und anspricht.“

Der christliche Liedermacher Manfred Siebald hat dem alten Lied einen neuen Text unterlegt, erklärt Habicht: „Es wird nicht immer dunkel sein – so klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung heil hinein in Menschentraurigkeit. Und halten auch die Hirten noch im Finstern ängstlich Wacht, hat doch Gott schon den Himmel aufgemacht in der Nacht, hat doch Gott schon längst den Himmel aufgemacht.“

Den letzten Satz erläutert Pfarrer Tobias Habicht: Es sei die Weihnachtsbotschaft für alle, die sich ausgeschlossen fühlten – wie draußen vor der verschlossenen Tür. „Auch Weihnachten ändert erst einmal nichts an dem Kummer und den Sorgen, die Menschen fühlen. Ich kenne Menschen, die das vergangene Weihnachten zum ersten Mal ohne einen geliebten Menschen feiern mussten. Oder andere, bei denen sich vor lauter schweren und bitteren Gedanken gar keine richtige Festfreude einstellen wollte. Da wird es auch im übertragenen Sinne sehr rasch dunkel.“ Doch Gott habe sich zu seinen Menschen aufgemacht, heiße es in Siebalds Text. „Gott wird Mensch, damit wir zu ihm kommen können“, sagt Habicht dazu. „Es wird nicht immer dunkel sein, hat uns das Kind gezeigt, auch wenn bis heut die Finsternis vor unsern Augen steigt. Doch wer das Licht bei Jesus sucht noch in der tiefsten Nacht, der hat sich schon zum Himmel aufgemacht, hat bei Nacht sich auf Erden schon zum Himmel aufgemacht“, zitiert er den Liedtext.

Nach vorne blicken

Weihnachten sei zwar vorbei, doch vielleicht gebe es auch am Anfang des Jahres manches, das bedrücke. „Ich mache mir zum Beispiel Sorgen um ganz bestimmte andere Menschen. Mich beschäftigt, was mir andere Menschen erzählt haben oder was ich im Netz von anderen lesen muss. Und ich kann die schlechten Nachrichten aus aller Welt und aus meiner Nachbarschaft nicht einfach wegpacken. Jetzt nach den Festtagen holen sie mich wieder ein. Da höre ich gerne die weihnachtlichen ,tidings of comfort and joy’, die tröstlichen und fröhlichen Nachrichten“, betont Tobias Habicht dazu. „Ich hebe meinen Blick und schaue nach vorne. In das beginnende Jahr. Diese Musik macht mich fröhlich und gibt mir Hoffnung.“

Cristina Blázquez aus Eppelheim habe mit dem Organisten Thilo Ratai zum Auftakt der Reihe einen wunderbaren Gottesdienst zum Lied „Gegen den Wind will ich rennen“ gestaltet, so Habicht. Christian Noeske aus Ketsch feiere mit der Gemeinde unterdessen den Gottesdienst mit dem Lied „Ich seh empor zu den Bergen“ zu Psalm 121.

Die Predigten der evangelischen Geistlichen finden sich nach Auskunft von Pfarrer Tobias Habicht zum Nachlesen schließlich auch im nächsten Gemeindebrief wieder, in dem die gesamte Reihe dokumentiert wird.