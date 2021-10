Oftersheimer Sängerbund-Liederkranz tritt in Christuskirche auf

Oftersheim. Mit gleich zwei Kirchenliedern trug Sängerbund-Liederkranz am Sonntag zum Gottesdienst in der Christuskirche mit seinem Dirigenten, Walter Muth, bei. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Und was die Sänger anboten, war wirklich hörenswert. Zu Beginn trugen sie von Dimitri Bortnianski das 200 Jahre alte „Tebe Poem“ („Oh Herr, gib Frieden“) mit viel Gefühl und Intonation vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum Abschluss des Predigteiles, der von den Erwartungen und Anforderungen an ein Christsein geprägt war, sang der Chor das hierzu passende, aus der Mitte des 18. Jahrhunderts stammende, aber erst Anfang des 20. Jahrhunderts populär gewordene afro-amerikanische Spiritual „Lord, I want to be a Christian“ („Herr, ich möchte ein Christ sein“).

Den Sängern taten die positiven Kommentare der Gottesdienstbesucher sichtlich wohl und sie konnten sich sagen: „Es geht doch schon wieder ganz gut!“ wpr/zg