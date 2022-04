Oftersheimer sammeln Müll in der Gemeinde

Oftersheim. Unter dem Motto „Gemeinsam für ein müllfreies Oftersheim“ treffen sich an diesem Samstag, 9. April, zum bereits siebten Mal freiwillige Helfer zum Abfallsammeln. Los geht’s um 9 Uhr am Parkplatz beim Hundesportverein.

Holger und Tanja Pudack, Patrick Alberti, Bernd Herdlein, Silke Mergenthaler und Patrick Alberti organisieren diese Sammlung privat, um ihre Gemeinde ein Stück sauberer zu halten. Die Aktion wurde einst ins Leben gerufen, weil Nutzer in den sozialen Medien ihren Unmut über Abfall in Oftersheim ausdrückten. Zurückgelassene Essenverpackungen auf Parkbänken, weggeworfenes Papier, Zigarettenkippen und leere Flaschen sind das eine. Gleichzeitig ist das Thema wilder Müll in großen Mengen dauerpräsent, zuletzt wurden wieder Autoreifen und große Mengen Dämmmaterial einfach im Wald entsorgt.

Das Müllsammlungstreffen findet zweimal im Jahr statt. Diesen Samstag soll von 9 bis zirka 12 Uhr „geputzt“ werden. Die Gemeinde unterstützt mit Abfalltüten und einem Fahrzeug, das den Müll nach Ende der Aktion entsorgen wird. Bürger, die mithelfen wollen, werden darum gebeten, eine eigene Müllzange mitzubringen.

Die emsigen Initiatoren freuen sich über große Unterstützung, zumal es sich in Gemeinschaft und bei schönem Wetter am besten aufräumen lässt.