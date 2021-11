Ein Lichtblick ist in Sicht: Der Weihnachtsmarkt der Siedlergemeinschaft ist in Planung – und kann nach aktuellem Stand auch stattfinden. Die Siedler laden die Bürger am Samstag, 18. Dezember, zwischen 15 und 21 Uhr ans Siedlerheim – Am Kuhbrunnenweg – ein.

„Wir haben mit dem Ordnungsamt gesprochen und uns ein Hygienekonzept überlegt. Nur Geimpften und Genesenen mit einer Maske ist der

...