Oftersheim. Ein Welpe muss geimpft werden, eine Katze hat sich an der Pfote verletzt, ein junger Rüde ist auf dem Weg zur Kastration. Die Aufgaben von Tierärztin Alison Meadows-Hertig, die in ihrer Praxis in Oftersheim in der Saarstraße Hunde, Katzen und Heimtiere behandelt, sind vielfältig. Nach ihrem Studium in Berlin zog es die gebürtige Heidelbergerin zurück in ihre Heimat. Zunächst arbeitete sie in der Wieslocher Klinik am Sandpfad, bevor sie sich im September 2019 selbstständig machte und in Oftersheim ihre eigene Tierarztpraxis eröffnete. Und genau dafür bekam Alison Meadows-Hertig jüngst den Gründerpreis Baden-Württemberg der Sparkassen-Finanzgruppe verliehen (wir berichteten).

Die von der Sparkasse Heidelberg eingereichte Geschäftsidee der Tierärztin gewann den vierten Preis. Ihr Anliegen ist es, die Heilungschancen für Tiere in der Region zu erhöhen. Die Auszeichnung bekam sie vor allem für das Gesamtkonzept ihrer Praxis. Ein modernes Inhauslabor, ein voll ausgerüsteter OP-Bereich samt digitalem Röntgengerät und ein Bereich für Physiotherapie für Vierbeiner finden sich alle unter einem Dach. Das macht die Praxis von Meadows-Hertig zu etwas Besonderem, denn so ein Gesamtkonzept gibt es sonst nur in großen Fachzentren oder Kliniken.

Zur Person Alison Meadows-Hertig ist 1987 in Heidelberg geboren und aufgewachsen. Schon früh hat sie ihre Liebe zum Tier und die Begeisterung für die Medizin erkannt.

In Berlin studierte sie Veterinärmedizin an der Freien Universität Berlin, bevor sie von 2016 bis 2019 in der Tierklinik am Sandpfad (ehemalige Walla-Klinik, heute Fachtierarztpraxis in Wiesloch) arbeitete. Dort spezialisierte sie sich in den Bereichen Orthopädie, innere Medizin und Chirurgie.

Seit September 2019 hat die Ärztin eine eigene Praxis. Ein Pferd, zwei Katzen und ein Hund bereichern zudem zur Zeit ihr Leben.

In dem Inhauslabor untersuchen die Tiermedizinerin und ihre vier Mitarbeitenden unter anderem Blut und Urin, analysieren Hormone und inspizieren Zellen. „Da wir all das selbst machen, haben wir die Ergebnisse zeitnah parat und können im Notfall schnell helfen“, nennt Meadows-Hertig einen Vorteil. Das Röntgen funktioniert in ihrer Praxis digital. „Das ist schneller, stressfreier und auch ungefährlicher für alle Beteiligten, als das analoge Röntgen, das früher Gang und Gäbe war“, erklärt sie. Außerdem sei bei der digitalen Variante die Qualität besser und man könne die Bilder bei Bedarf im Nachhinein noch bearbeiten.

Modernste Technik

„Wir haben auch ein relativ neues Ultraschallgerät aus der Humanmedizin, das sich super für den Veterinärbereich eignet. Ultraschallbilder können wir damit direkt digital verschicken“, sagt die Ärztin. Im OP-Bereich setzt sie ebenfalls auf modernste Technik. Das Versiegelungsgerät kommt zum Beispiel bei Kastrationen zum Einsatz. Damit kann Meadows-Hertig Blutgefäße versiegeln und gleichzeitig schneiden. Für den tierischen Patienten unter Narkose sei das deutlich sicherer, als ältere Methoden. Ein Monitor im OP-Raum sei wichtig für das Überwachen einer Narkose. „Unser Monitor ist für das Personal einfach zu bedienen. So merken wir schnell, wenn während einer Operation etwas nicht so läuft, wie es eigentlich sollte“, erzählt sie.

Wärmegebläse-Matten werden ebenfalls während Narkosen genutzt. Die Geräte blasen warme Luft auf die Tiere und wärmen sie damit aktiv. Das ist wichtig, da die vierbeinigen Patienten sonst einen Temperaturabfall erleiden könnten. „Früher hat man dafür Heizstrahler verwendet, aber die führen häufig zu Verbrennungen, da sich die narkotisierten Tiere ja nicht bemerkbar machen können, wenn es an irgendeiner Stelle zu heiß wird“, erklärt die Medizinerin, warum die Wärmegebläse-Matten die sicherere Wahl sind.

Ergänzt wird das Gesamtkonzept von der Physiotherapie, die ebenfalls in der Praxis angeboten wird. „Das ist schön, weil man den Patienten damit noch einmal auf ganz andere Weise helfen“, betont Meadows-Hertig. Für die Arbeit als Tierärztin bekomme sie viel Zuspruch. „In den vergangenen eineinhalb Jahren sind all unsere Erwartungen übertroffen worden.“

Katze stürzt vom Balkon

Für Vierbeiner in Not ist sie als Teil des Mannheimer Notdienstringes zweimal im Monat auch außerhalb der Öffnungszeiten da. Dann ist sie 24 Stunden lang über eine zentrale Telefonnummer erreichbar und kommt, wenn nötig, auch in die Praxis, um zu helfen. „Am häufigsten melden die Besitzer sich an diesen Tagen, weil ihr Haustier Durchfall hat oder sich erbricht. Es kamen aber auch schon Patienten mit gerissenen Milztumoren oder Verletzungen von Autounfällen.“ Einmal sei eine Katze vom Balkon gefallen, ein anderes Mal stand eine Geburt kurz bevor. „Langweilig wird mir jedenfalls nie“, sagt sie und lacht.

Schöne Momente als Tierärztin gebe es jede Menge: Wenn komplexe Fälle trotz aller Schwierigkeiten gelöst werden können, aber auch Geburten mitzuerleben sei ein Highlight – vor allem, wenn man vom Ultraschall bis zur ersten Impfung dabei sei. Erfolgreiche Operationen nach zunächst einmal schlechter Prognose gäben der Medizinerin ebenfalls ein gutes Gefühl. „Es freut mich, dass ich Ansprechpartnerin für viele Bereiche sein kann und die Tiere über einen längeren Zeitraum begleite. Natürlich kenne ich mich nicht in jedem Spezialgebiet umfassend aus und schreibe auch mal Überweisungen, aber im Regelfall kann ich direkt vor Ort weiterhelfen. Davon profitieren viele meiner Patienten“, sagt Meadows-Hertig zum Abschluss.