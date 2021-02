  Oftersheimer wegen mehrerer Straftaten angeklagt

Oftersheim/Schwetzingen. Das Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen verhandelte am Freitag gegen einen 37-jährigen Oftersheimer, dem die Staatsanwaltschaft mehrere Straftaten zur Last legt. Der gebürtige Slowene muss sich wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung, Betrugs, Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Staatsanwältin Michelle Marquardt verlas die Anklageschrift. So soll der 37-Jährige im April vergangenen Jahres nach einer Taxifahrt im Raum Stuttgart den Preis von 150 Euro verweigert haben. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei soll er stark alkoholisiert sich der Festnahme widersetzt und Beamte beleidigt und bedroht haben. Wenige Tage später soll er sich Zutritt zur Wohnung seiner Freundin verschafft haben, obwohl die Stadt ihm Hausverbot für die Unterkunft in der Scheffelstraße erteilt hatte. Dabei soll er seiner Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Am 20. Mai soll er in der Bahnhofsanlage in Schwetzingen erneut auf die 37-Jährige eingeprügelt und ihr mit der Tötung gedroht haben. Im Polizeigewahrsam soll er in der Arrestzelle randaliert und sich selbst den Kopf an die Wand und auf den Boden geschlagen haben. Am 24. Juni sei der Mann in betrunkenem Zustand mit dem Fahrrad in Schlangenlinie am Polizeirevier in der Marstallstraße vorbeigeradelt. Bei der anschließenden Kontrolle in der Bahnhofsanlage soll er erheblichen Widerstand geleistet und Beamte getreten sowie übel beleidigt haben.

Der 37-Jährige machte umfassende Angaben zur Person und zu den Tatvorwürfen. Er sei 2014 nach Deutschland gekommen und habe in verschiedenen Jobs, unter anderem auch als Selbstständiger, gearbeitet. Er habe über die Jahre viel Alkohol konsumiert, vor allem an Wochenenden mehrere Flaschen „Hochprozentiges“ getrunken. „Jedes Mal, wenn ich trinke, passiert etwas“, räumte er ein. So habe er nach der Kündigung durch seinen letzten Arbeitgeber seinem Chef „noch eine verpasst“. Seine Freundin, mit der er inzwischen verlobt ist und eine fünf Monate alte Tochter hat, habe ebenfalls viel getrunken, auch als sie schwanger gewesen sei. Er habe die 37-Jährige „allerdings nur geohrfeigt“, weil sie daran schuld gewesen sei, „dass ich das Ordnungsamt und die Polizei am Hals hatte“.

Eine 62-jährige Zeugin schilderte den Vorfall in der Obdachlosenunterkunft. Der Angeklagte habe seine schwangere Freundin an den Haaren durchs Treppenhaus geschleift und sie zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Frau habe aber auch auf ihn eingeprügelt und sogar mit einem Messer bedroht.

Tochter zum ersten Mal gesehen

Die 37-Jährige, die ihre kleine Tochter im Gerichtssaal dabeihatte, meinte: „Es ist alles in Ordnung, wir wollen bald heiraten“. Die Frau hatte ihm um die 100 Briefe in die Untersuchungshaft geschickt. Die Vorsitzende Richterin Sarah Neuschl hielt ihr vor, das Verlöbnis doch per Schreiben beendet zu haben. Die 37-Jährige wurde vereidigt, sie blieb aber dabei, immer noch verlobt zu sein. Sie sei sich der strafrechtlichen Konsequenzen eines Meineids bewusst. Anschließend machte sie von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. In der Verhandlungspause durfte der 37-Jährige zum ersten Mal seine kleine Tochter in den Arm nehmen.

Das Gericht hörte weitere Zeugen. Ein 54-Jähriger wollte von dem Vorfall in der Bahnhofsanlage nichts mitbekommen haben: „Ich war zu besoffen.“ Eine 18-jährige Zeugin hatte dagegen die Faustschläge gesehen. Der Angeklagte habe auch gedroht, seine Freundin umzubringen. Ein 18-Jähriger erkannte ihn wieder. Als er sich damals habe einmischen wollen, sei er von dem betrunkenen Mann bedroht worden. Die Aussagen von zwölf Polizeibeamten wurden zu Protokoll genommen. Beim Hausfriedensbruch war der Angeklagte stark betrunken gewesen. Die Alkoholfahrt auf dem Rad war von einer Kamera am Polizeirevier aufgezeichnet worden. Vier Polizisten waren nötig gewesen, um den 37-Jährigen in der Arrestzelle zu bändigen, als er von der Pritsche gesprungen und mit dem Kopf gegen die Wand gerannt war.

Einmal habe er seine Freundin telefonisch aufgefordert, mit dem sechs Wochen alten Säugling auf den Parkplatz vor der Justizvollzugsanstalt Mannheim zu kommen, damit er das Kind von seiner Zelle aus sehen könne. Andernfalls würde seine Mutter die Kleine nach Slowenien holen. Eine Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei hatte den 37-Jährigen aus seiner Wohnung in Oftersheim geholt. In der Arrestzelle sei er dann ausgerastet. Als er neben seinem Fahrrad liegend aufgefunden worden war, hatte sogar ein Gefangenentransporter angefordert werden müssen.

Die Vorsitzende verfügte das Selbstleseverfahren für die Suchtanamnese, den Chatverlauf im Handy, das Kündigungsschreiben, das Blutentnahmeprotokoll und die Strafanträge der Polizisten. Das Gericht schaute sich die Bodycam-Aufnahmen der Polizeibeamten an. Die Widerstandshandlungen waren dokumentiert worden. „Sie sollen jetzt keine Probleme machen, wenn Sie sich wehren, wenden wir Zwang an“ ist in dem Video zu hören –- und weiter: „Lassen Sie locker, wir wollen Ihnen nicht wehtun.“ Der Angeklagte entschuldigte sich bei den Polizisten: „Was ich gemacht habe, war dumm von mir, das kommt nicht wieder vor.“ Die Schöffensitzung im Amtsgericht wird am Freitag, 19. Februar, um 9 Uhr mit der Anhörung weiterer Zeugen fortgesetzt. Danach folgen das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, die Schlussvorträge und das Urteil.