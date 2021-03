Oftersheim. Ein erfreuliches Bild hat sich den Marktbesuchern in der vergangenen Woche präsentiert: An den Ständen auf dem Platz vor der Kurpfalzhalle bildeten sich Schlangen. Die Kunden standen gerne an, um das Angebot der neuen Betreiber zu testen beziehungsweise das der „alten Hasen“ unter den Händlern weiterhin gerne zu nutzen.

Zur Käsefachfrau Dagmar Schröer und Vassilios Evlampidis, der griechische Spezialitäten von Oliven bis zu eingelegtem Gemüse im Angebot hat, gesellte sich wieder Anton Mei mit seinen Schwarzwälder Wurst-, Schinken- und Fleischspezialitäten – er musste krankheitsbedingt zwei Wochen pausieren.

Zwei Premieren

Zum wiederholten Mal dabei waren auch Fridolin und Hubert Eßt aus Ludwigshafen-Ruchheim, die mit Obst, Gemüse, Südfrüchten und Eiern den Markt bereichern. Premiere hatten dagegen ein Anbieter mit Produkten rund um Honig sowie ein Stand mit Süßigkeiten wie Donuts und Schaumküsse.

Nicht zuletzt eine SPD-Umfrage, an der alle Bürger und Besucher teilnehmen konnten (wir berichteten), soll dazu beitragen, dass dieses zarte Pflänzchen des ersten Aufschwungs noch weiter gedeihen und sich festigen soll. Auch Bürgermeister Jens Geiß sicherte in einer Gemeinderatssitzung zu, dass die Ergebnisse der Umfrage als Grundlage für weitere Diskussionen dienen werden.

Doch nicht zuletzt ist der Erfolg des Wochenmarktes vor allem davon abhängig, ob die Kunden das Angebot regelmäßig nutzen und annehmen. Dass ein Wochenmarkt immens wichtig und nicht nur dazu da ist, sich mit Lebensmitteln für den täglichen Bedarf einzudecken, haben wir bei unseren Besuchen dort immer wieder gehört. Eine Anlaufstelle zum Einkaufen – ja, aber im Optimalfall auch Treffpunkt für Menschen, die miteinander kommunizieren und sich austauschen. Also gerade in diesen Zeiten von großer Bedeutung.

Info: Der Wochenmarkt findet immer freitags von 14 bis 17 Uhr auf dem Platz vor der Kurpfalzhalle statt.