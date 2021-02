Oftersheim. „Gestatten, Gerda Barrigg vun Ofdasche“ – eine Frau mit markantem Kopftuch, Omas Hauskittel und bunten Turnschuhen schiebt eine „Schees“ und singt im örtlichen Dialekt „Ein Hoch auf den Ofdascha Wagen“ zu den Noten des Volksliedes, in dem der Wagen eigentlich gelb ist. Die passende Musik dazu spielen Mitglieder des Musikvereins. Es geht hoch zur Düne und den einen oder anderen Plausch im Ort gibt es auch.

Das ist das neueste Video von „Gerda Barrigg“, das in gerade mal drei Tagen von über 2600 Menschen auf Facebook angesehen wurde. Für eine Gemeinde mit 12 000 Einwohnern eine bemerkenswert hohe Zahl. Auch die Clips von Kollege „D. Riesling“ erzielen seit Mitte letzten Jahres ähnlich hohe Aufrufzahlen. Doch was steckt dahinter? Wir fragen bei Initiatorin Melanie Weber nach, sprechen mit „D. Riesling“ und treffen „Gerda Barrigg“ mitten im Ort.

„Alles begann damit, dass wir zu Werbezwecken für unseren Familienbetrieb zwei Kleinkünstler gewinnen konnten“, sagt Melanie Weber mit einem Lächeln: „Aber die Videos haben kaum noch werblichen Charakter und werden unglaublich oft aufgerufen.“ Vor einigen Monaten habe sie dann Dieter Burkard, den Vorsitzenden des Heimat- und Kulturkreises angesprochen. „Die kurzen Videoclips sollen vor allem eins machen: Spaß. Und ganz nebenbei können sie den Kindern und Neubürgern Oftersheimer Traditionen näherbringen, genau wie die Schönheit unserer Gemeinde“, schwärmt Melanie Weber. Sie führt nicht nur Regie sondern nimmt die Clips auch selbst mit dem Handy auf. „Die sind komplett ‚homemade‘. Das macht wohl auch einen Teil des Charmes aus, wurde mir gesagt“, betont sie.

Dieter Burkard ergänzt das gern: „Der Heimat- und Kulturkreis unterstützt die Weitergabe von Wissen, etwa um Kindern zu vermitteln, was eine ‚Schees‘ ist, jener traditionelle Wagen mit dem geflochtenen Korb.“ Dass dabei Heimatverbundenheit vermittelt wird, findet der ehemalige Geschichtslehrer gut. „Wir haben im Verein gemeinsam entschieden, dass wir die Kurzfilme supporten – also mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, wenn Menschen Fragen zu den geschichtlichen Hintergründen haben. Nur wenigen sei bekannt, dass der Hockenheimring mal durch Oftersheim verlief. Das soll in einem der nächsten Filme thematisiert werden.“

Auch der Musikverein Oftersheim unterstützt die Projekte unentgeltlich, genau wie alle anderen. Dieter Burkard betont: „Die Videos werden keinen besonderen werblichen Charakter haben, aber wenn dieser in geringen Umfang vorhanden ist, ist das in Ordnung. Ein Teil der Seele der Gemeinde steckt ja in ihren kleinen Geschäften. Davon verschwinden leider immer mehr, auch in Oftersheim. Es gibt nur noch eine Bäckerei von vormals dreien, Metzger gibt es gar keinen mehr und um den kleinen Supermarkt im Stadtzentrum wurde hart gerungen. Das sind nicht nur Geschäfte, sondern auch Umschlagplätze für Informationen und Treffpunkte, also Orte sozialer Interaktion. Darum ist es sinnvoll, dass diese erhalten bleiben.“

Die „Badewannengruft“ als Beginn

Gerda Barrigg, die nur so in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte und deshalb ihren bürgerlichen Namen nicht in der Zeitung lesen will, hatte vor ihrer Rolle als „Ofdascha Original“ noch keine schauspielerische Erfahrung sammeln können. Beim Fototermin am Rathaus ist sie natürlich mit der „Schees“ unterwegs. Die Menschen lächeln ihr zu, machen Fotos. Ein Kind fragt seine Mutter „Mama, was ist denn das da?“ Die Mama antwortet: „Das ist eine Schees – mein Junge.“ Gerda sagt über sich selbst: „Die Gerda, das ist die Frau von nebenan, witzig und etwas tollpatschig. Wir haben die Idee erst vor einem Jahr entwickelt.“ So hätte sie, die normalerweise als Bürokauffrau arbeitet, sich einfach mal als Laienschauspielerin versucht. Das erste Mal habe sie im Halloween-Outfit als Hexe vor der Handykamera gestanden, in der zur Gruft umfunktionierten, heimischen Badewanne.

Oftersheimer mit Leib und Seel

„De Karl“, ihr Mann auch im wahren Leben, heißt eigentlich auch anders. Nie taucht er in den Videos auf, ist aber manchmal im Hintergrund zu hören. Die Oftersheimerin unterstreicht: „Man muss über sich selbst lachen können.“ In ihrem „Handtäschel“ hält sie ab sofort Autogrammkarten bereit und schreibt auf Wunsch eine Widmung drauf – strikt im „Ofdascha Dialekt“. „Die Leute freuen sich darüber. Solange es mir Spaß macht und die Menschen das sehen wollen, mache ich weiter. Isch grieß alle gonz schee, net nur vun Ofdasche, sondern a den Rest vun der Welt“, skandiert sie noch lachend.

Ihr Kollege „D. Riesling“, alias Ingo Paul, ist ein durch zahlreiche Vereinsaktivitäten bekannter Oftersheimer. Auch er hat großen Spaß an seiner Rolle, absolvierte so schon ein Fußballtraining mit Sandhausen-Maskottchen „Hardi“ für einen guten Zweck oder hielt per Video eine Büttenrede zur Fasnacht. „Ich bin Oftersheimer mit Leib und Seele. Solange ich nix auswendig lernen muss und meinen Kurpälzer Slang sprechen kann, mache ich das gerne“, sagt der Mann, der im Alltag Fachkraft für Arbeitssicherheit ist.

„Es gibt viel über Oftersheim, das kaum bekannt ist, wie die Tatsache, dass es hier mal Weinbau gab. Das waren aber alles Schwarzwinzer, die es am Fiskus vorbei betrieben haben. Solches und mehr zu vermitteln, das ist mir genauso wichtig, wie lokale, kleine Geschäfte zu unterstützen.“ So sei eine Reihe von Werbevideos geplant, bei denen allen lokalen Geschäften angeboten wird mitzumachen. Die Hauptrolle würde er dann gerne als „François de Cognac“ spielen, ein Elsässer, der nur wegen eines Navifehlers in Oftersheim landet und dort regionale Spezialitäten entdeckt: „Da freue ich mich schon drauf. Mitmachen dürfen alle Geschäfte aus Ofdasche, die Lust darauf haben.“