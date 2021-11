Oftersheimerin Gerlinde Welter setzt sich fürs Wild ein

In der Siedlung ist es der Besuchermagnet schlechthin: Das Oftersheimer Wildgehege. Hier im Hardtwald tummeln sich die Wildschweine und das Rotwild. Viele Einheimische sehen den Tieren schon seit einigen Jahren bei der Entwicklung zu und für die Besucher der Gemeinde steht ein Abstecher zum Wild immer auf der Liste. Fast schon ein Teil des Wildgeheges ist Gerlinde Welter geworden. Die 70-Jährige ist mit ihrem Mann Helmut Gründungsmitglied des Förderkreises. Seit 2010 setzen sie sich für die Tiere und die Natur dort ein.

Oftersheim. „Am Anfang habe ich noch gearbeitet, aber seit sieben Jahren bin ich Rentnerin, da kann ich noch mehr Zeit im Wald verbringen“, erklärt sie. Seit 50 Jahren ist sie mit ihrem Helmut verheiratet und seit 1966 wohnt sie nun schon in der Hardtgemeinde. Über ihren Bruder habe sie ihren Mann damals kennengelernt. Der Wald liegt ihr schon immer am Herzen. Mit 15 Jahren habe sie den Kinderwagen mit ihren Zwillingsgeschwistern regelmäßig zum Wildgehege geschoben. Als es dann damals um die Diskussion der hohen Kosten für die Freizeiteinrichtung ging, konnte Welter nicht still zusehen. „Wir haben eine Unterschriftenaktion gestartet und sind damit aufs Rathaus gegangen. 72 Mitglieder hatte der Verein zu Beginn. “

Sicherheit ist allen sehr wichtig

Nun läuft der Verein als Förderkreis – „weil wir eine bestimmte Summe von der Gemeinde als Zuschuss dazubekommen“. Das heißt aber auch: Viele Vorschriften und Regeln sind zu beachten. Beispielsweise die Sicherheit des Geheges. „Durch Unwetter sind immer wieder mal Zäune kaputtgegangen. Wir sind dann die Ersten, die bei so etwas angerufen werden – und dann wird es halt wieder gerichtet“, erklärt Welter. Aber auch so ist das Ehepaar mehrmals in der Woche am oder im Wildgehege aktiv.

Aktuell verkauft sie immer samstags den Wildgehege-Kalender: „Als wir mehr Feste feiern konnten, konnte ich sie besser anbieten. Jetzt bin ich aber auch vor Ort und erkläre den Besuchern, was dort alles zu sehen ist. Wir haben diesmal nämlich sogar Bilder von Ziegen aus Südafrika – aber natürlich fehlen die heimischen Tiere nicht. Beispielsweise Silber-, Graureiher oder auch Eichhörnchen vom Leimbach.“

Besonders beliebt war das Wildgehege und der Hardtwald während des Lockdowns. „Als die Kindergärten zu hatten, sind viele Familien zu uns gekommen“, erinnert sie sich. Das habe man allerdings auch am Abfall gesehen. Der Bauhof habe in der Zeit zweimal den Müll weggebracht und auch zusätzliche Abfalleimer wurden aufgestellt.

Unser Keiler hört auf Zuruf

Größere Feiern seien aktuell trotz der Lockerungen noch schwierig. „Wir können schlecht kontrollieren, weil es kein abgesperrter Bereich ist. Die Besucher kommen ja von allen Richtungen. Wir wollen die Zeit mal abwarten und vielleicht gemeinsam mit den Siedlern dann einen kleinen Weihnachtsmarkt gestalten“, sagt sie hoffnungsvoll. Die Menschen seien sehr diszipliniert – „und die Oftersheimer sind so froh, dass wir solche Feste machen.“

Der Kontakt mit den Menschen ist es auch, was Welter an der ehrenamtlichen Arbeit so mag: „Ich habe einen schönen Garten und liebe einfach die Natur und Pflanzen – und natürlich die Tiere.

Erst letztens bin ich ans Gehege und habe einen Keiler gerufen und er ist an den Zaun gekommen. Wir kommen aber auch ins Gespräch mit Auswärtigen, es ist einfach ein tolles Miteinander und ein Treffen aller Generationen.“ Für das Oftersheimer Wildgehege können sich jedenfalls Menschen jedes Alters begeistern. „Da kommen dann die Großeltern, Eltern und ihre Kinder gemeinsam zu den Festen, deshalb ist es immer sehr familiär bei uns“, sagt sie. Es sei auf jeden Fall eine Lebensaufgabe – und die will sie noch einige Jahre machen.