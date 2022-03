Oftersheims Bürgermeister-Kandidat Pascal Seidel besucht Führungsmannschaft Feuerwehr

Oftersheim. Pascal Seidel hat sich bei der Führungsmannschaft der Freiwilligen Feuerwehr vorgestellt und einen Einblick in das neue Domizil in der Eichendorffstraße erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bürgermeisterkandidaten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die aktive Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr bestehe derzeit aus 44 Feuerwehrleuten, darunter auch vier Frauen, informierten Kommandant Andreas Danieli und sein Stellvertreter Wolfgang Kollwitz. Während einer mehrstündigen Führung durch das neue Gebäude und der anschließenden Gesprächsrunde mit Danieli und Kollwitz sei die Begeisterung über den Zusammenhalt innerhalb der Feuerwehrfamilie deutlich zu spüren gewesen.

Umzug steht bevor

Derzeit bereiten die Kameraden den Umzug vom alten Feuerwehrgerätehaus in der Mozartstraße in das neue Domizil vor. Der Umzug habe sich aufgrund verschiedener zu erledigender und für den Betrieb einer Feuerwehr existenziellen Arbeiten verzögert. Danieli ist aber zuversichtlich, dass der Umzug noch bis Ende des Monats vollzogen werden könne.

In den kommenden Jahren werde, so Danieli weiter, die Nachwuchsgewinnung enorm wichtig. Derzeit besteht die Jugendfeuerwehr aus 18 Kindern und Jugendlichen, darunter auch Mädchen. Durch den enormen Einsatz des Jugendwarts und seines Teams erhielten die engagierten jungen Menschen eine abwechslungsreiche Bandbreite an praktischen Übungen mit dem Ziel, diese zukünftig in die aktive Mannschaft aufzunehmen. Nur auf diese Weise sei eine leistungsfähige Oftersheimer Feuerwehr langfristig sicherzustellen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Dieses großartige Engagement der ehrenamtlichen Feuerwehrleute für uns Bürger in Oftersheim an 365 Tagen im Jahr gilt es durch die Verwaltung und den Gemeinderat – bei sich stetig ändernden Anforderungen an die Feuerwehren – zu fördern und zu unterstützen“, unterstrich Seidel und betonte im Gespräch mit den Feuerwehrmännern, dass ihm ein regelmäßiger konstruktiver Austausch und eine offene Kommunikation enorm wichtig sind. Diese werde es auch benötigen, wenn es um die anstehende Namensgebung für das neue Domizil gehe. Die immer wieder im Raum stehende Bezeichnung „Rettungszentrum“ stößt – so die Wahrnehmung von Seidel – nicht auf Gegenliebe bei den Kameraden. Der Bürgermeisterkandidat betont, dass diejenigen, die das Gebäude künftig mit Leben füllen werden und einem enormem Dienst für die Oftersheimer Gemeinschaft verrichten, beim Prozess der Namensfindung dringend mit einbezogen werden müssten.

„Wir Oftersheimer können uns auf eine motivierte, gut ausgebildete und gut ausgestattete Feuerwehr verlassen“, bilanzierte Pascal Seidel seinen Besuch abschließend.