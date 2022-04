Oma, Mama und Sohn haben jetzt eine Wohnung

Oftersheim. Kuchen steht auf der Theke, es duftet nach frisch gebrühtem Kaffee. Kinder spielen munter miteinander. Zu hören ist Deutsch, Ukrainisch und Englisch als das erste Begegnungscafé in der alten Awo-Cafeteria der Arbeiterwohlfahrt im Siegwald-Kehder-Haus auf Initiative des TSV startet. Alles ist kostenfrei, denn Kuchen, Getränke und Spielsachen für die Kinder wurden gespendet. Das Ziel: den Kriegsflüchtlingen und Helfern einen Ort für Kommunikation bieten, eine kleine Auszeit genießen und bei auftauchenden Problemen sich gegenseitig unterstützen können.

„Ich habe extra noch Kuchen eingekauft“, sagt Stefan Lauff vom TSV-Vorstand. Doch das sei gar nicht nötig gewesen, bei so vielen Kuchenspenden, betont er mit Blick auf die reich gedeckte Theke. Kinder rollern lachend durch den Raum, eine Lärmschutzwand bietet etwas Sichtschutz und erleichtert die Kommunikation. Viele sind gekommen. Die einen, die helfen wollen, und die andere, die nach einer teils lebensgefährlichen Flucht vor Bomben und Gewehrsalven einfach nur versuchen, ein Stück Normalität zu leben.

Gekommen ist auch Elke Birkel aus Oftersheim. Sie hat bei sich übergangsweise eine Familie aufgenommen. Oma, Mama und ihr kleiner Sohn Robert seien aber auf der Suche nach einer eigenen Wohnung. Das hört Doris Ober und sagt spontan Räumlichkeiten zu. Es gibt Umarmungen und auch ein paar Freudentränen sind zu sehen.

Flüchtlinge möchten selbst helfen

Mit dabei ist zudem Anna German, Übersetzerin aus der Ukraine, die schon seit Jahren hier lebt (wir berichteten). „Auch wenn die Umstände traurig sind, freue ich mich, so viele Landsleute zu treffen. Mir ist es ein großes Bedürfnis zu helfen, wo ich kann. Am Sonntag sammeln wir Geld für Medikamente für das Kriegsgebiet. Es wird ukrainisch gekocht. Auch die Flüchtlinge wollen helfen. Das ist ihnen wichtig.“ Dann kommt Bürgermeister Jens Geiß herein und erfährt von der erfolgreichen Wohnungsvermittlung. Er meint: „Das ist einfach großartig. Ich bin heute hier, um die Menschen willkommen zu heißen und aus Interesse für sie. Es ist wichtig, dass wir ihnen das zeigen.“

Das Begegnungscafé findet ab sofort regelmäßig mittwochs und freitags ab 16 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Sachspenden, ehrenamtliche Hilfe oder Anfragen werden per E-Mail an die Adresse begegnungskaffee@tsv-oftersheim.de koordiniert. mon