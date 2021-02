  Online-Fasnacht ist Premiere

Oftersheim. Fasnacht fällt in diesem Jahr aus? Nein, nicht wenn man kreativ ist und diese Ideen auch umsetzt. Wie der TSV 1895 und der CC Grün-Weiß in ihrer Kooperation. An diesem Samstag gibt es nämlich eine Online-Fasnachtsparty. Der Startschuss fällt um 20 Uhr, „Einlass“ ist um 19.11 Uhr. Den Zugang gibt’s über: http://tsv.digital/fasching

AdUnit urban-intext1

3000 Narren können bei der Premiere dieser virtuellen Fete mitfeiern. Dabei sind unter anderem die Hexenzünfte, Prinzessin Sina II., Tanzbeiträge wie vom Jugendtanzmariechen Emily Krupp der Narrhalla Ketsch (Bild) und natürlich Büttenredner. Ohoi! az/Bild: Narrhalle